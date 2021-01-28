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Дерипаска назвал "виновника" сокращения населения России
Дерипаска назвал "виновника" сокращения населения России
Предприниматель Олег Дерипаска возложил на Банк России (ЦБ) ответственность за сокращение населения страны. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T20:08
2021-01-28T20:08
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
олег дерипаска
экономика
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Предприниматель Олег Дерипаска возложил на Банк России (ЦБ) ответственность за сокращение населения страны. Ранее Росстат сообщил о снижении численности населения России за 2020 год более чем на полмиллиона человек — с 146 миллионов 748 тысяч до 146 миллионов 238 тысяч. "Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале. Бизнесмен не в первый раз выступает с резкой критикой политики Центробанка. В марте прошлого года миллиардер заявил, что в регуляторе либо не понимают серьезность будущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо пытаются их скрыть. Тогда же он призвал снизить ключевую ставку, расширить меры поддержки населения и ввести прямую финансовую помощь. Кроме того, в декабре Дерипаска критиковал ЦБ за политику в отношении агропредприятий. По его словам, cначала ЦБ держал завышенный курс рубля на фоне недоступных условий по кредитам, а когда отпустил курс, процентные ставки "взлетели до запредельных уровней". Это сделало российский внутренний рынок зависимым от ситуации за рубежом, считает предприниматель.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), олег дерипаска, экономика

Дерипаска назвал "виновника" сокращения населения России

20:08 28.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Предприниматель Олег Дерипаска возложил на Банк России (ЦБ) ответственность за сокращение населения страны.
Ранее Росстат сообщил о снижении численности населения России за 2020 год более чем на полмиллиона человек — с 146 миллионов 748 тысяч до 146 миллионов 238 тысяч.
"Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.
Бизнесмен не в первый раз выступает с резкой критикой политики Центробанка. В марте прошлого года миллиардер заявил, что в регуляторе либо не понимают серьезность будущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо пытаются их скрыть. Тогда же он призвал снизить ключевую ставку, расширить меры поддержки населения и ввести прямую финансовую помощь.
Кроме того, в декабре Дерипаска критиковал ЦБ за политику в отношении агропредприятий. По его словам, cначала ЦБ держал завышенный курс рубля на фоне недоступных условий по кредитам, а когда отпустил курс, процентные ставки "взлетели до запредельных уровней". Это сделало российский внутренний рынок зависимым от ситуации за рубежом, считает предприниматель.
Люди на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Олег ДерипаскаЭкономика
 
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