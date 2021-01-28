https://ria.ru/20210128/deripaska-1595033760.html

Дерипаска назвал "виновника" сокращения населения России

Дерипаска назвал "виновника" сокращения населения России

Предприниматель Олег Дерипаска возложил на Банк России (ЦБ) ответственность за сокращение населения страны. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T20:08

2021-01-28T20:08

2021-01-28T20:08

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

олег дерипаска

экономика

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Предприниматель Олег Дерипаска возложил на Банк России (ЦБ) ответственность за сокращение населения страны. Ранее Росстат сообщил о снижении численности населения России за 2020 год более чем на полмиллиона человек — с 146 миллионов 748 тысяч до 146 миллионов 238 тысяч. "Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале. Бизнесмен не в первый раз выступает с резкой критикой политики Центробанка. В марте прошлого года миллиардер заявил, что в регуляторе либо не понимают серьезность будущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо пытаются их скрыть. Тогда же он призвал снизить ключевую ставку, расширить меры поддержки населения и ввести прямую финансовую помощь. Кроме того, в декабре Дерипаска критиковал ЦБ за политику в отношении агропредприятий. По его словам, cначала ЦБ держал завышенный курс рубля на фоне недоступных условий по кредитам, а когда отпустил курс, процентные ставки "взлетели до запредельных уровней". Это сделало российский внутренний рынок зависимым от ситуации за рубежом, считает предприниматель.

https://ria.ru/20210128/naselenie-1595020960.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), олег дерипаска, экономика