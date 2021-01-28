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Нижегородская область
https://ria.ru/20210128/derevya-1595015620.html
В Нижегородской области в 2021 году высадят 18 миллионов деревьев
В Нижегородской области в 2021 году высадят 18 миллионов деревьев
Восемнадцать миллионов деревьев высадят в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Экология" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:20
2021-01-28T18:24
хорошие новости
нижегородская область
россия
глеб никитин
владимир путин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Восемнадцать миллионов деревьев высадят в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Экология" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин."Ключевым показателем проекта "Сохранение лесов Нижегородской области", который реализуется в рамках нацпроекта "Экология", является достижение баланса выбытия и воспроизводства лесов. В 2020 году он составил 89%, а к 2024-му должен достичь 100%", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.По словам губернатора Нижегородской области, в 2021 году на лесовосстановление будет направлено 23,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Одним из обеспечительных направлений воспроизводства лесов является выращивание посадочного материала для искусственного лесовосстановления."В текущем году планируется вырастить в питомниках почти 18 миллионов саженцев в рамках национального проекта "Экология" и провести лесовосстановление на общей площади более 12 тысяч гектаров", - добавил Никитин.В региональном департаменте лесного хозяйства сообщили, что высокий показатель лесовосстановления по итогам 2020 года достигнут, в частности, благодаря существенному обновлению материально-технической базы государственных учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием."Всего в рамках федерального проекта в 2020 году нижегородские лесники получили 16 единиц лесохозяйственной и лесокультурной техники на общую сумму 15,3 миллиона рублей, что позволило автоматизировать процессы посадки леса и ухода за созданными лесными культурами, тем самым улучшая качество данных работ", - сказал директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Одна из целей нацпроекта – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.
https://ria.ru/20210127/konsortsium-1594827120.html
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хорошие новости, россия, глеб никитин, владимир путин, нижегородская область

В Нижегородской области в 2021 году высадят 18 миллионов деревьев

18:20 28.01.2021 (обновлено: 18:24 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЧкаловская лестница — лестница в Нижнем Новгороде, соединяющая Площадь Минина и Пожарского
Чкаловская лестница — лестница в Нижнем Новгороде, соединяющая Площадь Минина и Пожарского - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Восемнадцать миллионов деревьев высадят в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Экология" в 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Ключевым показателем проекта "Сохранение лесов Нижегородской области", который реализуется в рамках нацпроекта "Экология", является достижение баланса выбытия и воспроизводства лесов. В 2020 году он составил 89%, а к 2024-му должен достичь 100%", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам губернатора Нижегородской области, в 2021 году на лесовосстановление будет направлено 23,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Одним из обеспечительных направлений воспроизводства лесов является выращивание посадочного материала для искусственного лесовосстановления.
"В текущем году планируется вырастить в питомниках почти 18 миллионов саженцев в рамках национального проекта "Экология" и провести лесовосстановление на общей площади более 12 тысяч гектаров", - добавил Никитин.
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В региональном департаменте лесного хозяйства сообщили, что высокий показатель лесовосстановления по итогам 2020 года достигнут, в частности, благодаря существенному обновлению материально-технической базы государственных учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием.
"Всего в рамках федерального проекта в 2020 году нижегородские лесники получили 16 единиц лесохозяйственной и лесокультурной техники на общую сумму 15,3 миллиона рублей, что позволило автоматизировать процессы посадки леса и ухода за созданными лесными культурами, тем самым улучшая качество данных работ", - сказал директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.
Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Одна из целей нацпроекта – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.
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