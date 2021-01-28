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Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
Депутат Государственной думы Сергей Сопчук, у которого конфисковали активы, намерен обжаловать решение суда, об этом он сказал в беседе с РБК. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T06:15
2021-01-28T06:32
сергей сопчук
россия
отари аршба
госдума рф
единая россия
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутат Государственной думы Сергей Сопчук, у которого конфисковали активы, намерен обжаловать решение суда, об этом он сказал в беседе с РБК.Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства Сопчука. По данным "Коммерсанта", их общая стоимость оценивается в 38 миллиардов рублей. В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".По утверждению самого парламентария, он не нарушал закон в качестве депутата и не занимался бизнесом.Он сообщил, что участвовал в хозяйственной деятельности ООО&nbsp;"Терней Золото" с 2011 до октября 2016 года до своего избрания в Госдуму. По словам Сопчука, он вместе с другими совладельцами давали займы предприятию, которое не приносило доход, занимаясь геологоразведкой.Как отметил парламентарий, после избрания в нижнюю палату он в соответствии с законом прекратил предпринимательскую деятельность, передав свою долю в бизнесе родственнику. "Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения", - подчеркнул Сопчук.Глава думской комиссии по этике Отари Аршба заявил, что в нижней палате готовы принять меры против Сопчука в случае соответствующего обращения со стороны правоохранительных органов.По словам Аршбы, пока парламентариев не просили провести соответствующую проверку.Сергей Сопчук является членом комитета Госдумы по транспорту и строительству, с декабря 2017 года член президиума генсовета партии "Единая Россия".
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сергей сопчук, россия, отари аршба, госдума рф, единая россия, происшествия

Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей

06:15 28.01.2021 (обновлено: 06:32 28.01.2021)
 
© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского краяСергей Сопчук
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутат Государственной думы Сергей Сопчук, у которого конфисковали активы, намерен обжаловать решение суда, об этом он сказал в беседе с РБК.
Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства Сопчука. По данным "Коммерсанта", их общая стоимость оценивается в 38 миллиардов рублей. В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".
По утверждению самого парламентария, он не нарушал закон в качестве депутата и не занимался бизнесом.
Он сообщил, что участвовал в хозяйственной деятельности ООО "Терней Золото" с 2011 до октября 2016 года до своего избрания в Госдуму. По словам Сопчука, он вместе с другими совладельцами давали займы предприятию, которое не приносило доход, занимаясь геологоразведкой.
Как отметил парламентарий, после избрания в нижнюю палату он в соответствии с законом прекратил предпринимательскую деятельность, передав свою долю в бизнесе родственнику.
"Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения", - подчеркнул Сопчук.
Глава думской комиссии по этике Отари Аршба заявил, что в нижней палате готовы принять меры против Сопчука в случае соответствующего обращения со стороны правоохранительных органов.
По словам Аршбы, пока парламентариев не просили провести соответствующую проверку.
Сергей Сопчук является членом комитета Госдумы по транспорту и строительству, с декабря 2017 года член президиума генсовета партии "Единая Россия".
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Сергей СопчукРоссияОтари АршбаГосдума РФЕдиная РоссияПроисшествия
 
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