https://ria.ru/20210128/deputat-1594888870.html
Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
Депутат Государственной думы Сергей Сопчук, у которого конфисковали активы, намерен обжаловать решение суда, об этом он сказал в беседе с РБК. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T06:15
2021-01-28T06:15
2021-01-28T06:32
сергей сопчук
россия
отари аршба
госдума рф
единая россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594821926_0:57:978:607_1920x0_80_0_0_e05491e58877a18ee9804154d0a8fcab.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутат Государственной думы Сергей Сопчук, у которого конфисковали активы, намерен обжаловать решение суда, об этом он сказал в беседе с РБК.Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства Сопчука. По данным "Коммерсанта", их общая стоимость оценивается в 38 миллиардов рублей. В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".По утверждению самого парламентария, он не нарушал закон в качестве депутата и не занимался бизнесом.Он сообщил, что участвовал в хозяйственной деятельности ООО "Терней Золото" с 2011 до октября 2016 года до своего избрания в Госдуму. По словам Сопчука, он вместе с другими совладельцами давали займы предприятию, которое не приносило доход, занимаясь геологоразведкой.Как отметил парламентарий, после избрания в нижнюю палату он в соответствии с законом прекратил предпринимательскую деятельность, передав свою долю в бизнесе родственнику. "Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения", - подчеркнул Сопчук.Глава думской комиссии по этике Отари Аршба заявил, что в нижней палате готовы принять меры против Сопчука в случае соответствующего обращения со стороны правоохранительных органов.По словам Аршбы, пока парламентариев не просили провести соответствующую проверку.Сергей Сопчук является членом комитета Госдумы по транспорту и строительству, с декабря 2017 года член президиума генсовета партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20200903/vzyatka-1576665322.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594821926_0:0:978:733_1920x0_80_0_0_b47fdfc1a7d5322da4de1ce47f0941f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей сопчук, россия, отари аршба, госдума рф, единая россия, происшествия
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Депутат Государственной думы Сергей Сопчук
, у которого конфисковали активы, намерен обжаловать решение суда, об этом он сказал в беседе с РБК
.
Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства Сопчука. По данным "Коммерсанта"
, их общая стоимость оценивается в 38 миллиардов рублей. В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции".
По утверждению самого парламентария, он не нарушал закон в качестве депутата и не занимался бизнесом.
Он сообщил, что участвовал в хозяйственной деятельности ООО "Терней Золото" с 2011 до октября 2016 года до своего избрания в Госдуму. По словам Сопчука, он вместе с другими совладельцами давали займы предприятию, которое не приносило доход, занимаясь геологоразведкой.
Как отметил парламентарий, после избрания в нижнюю палату он в соответствии с законом прекратил предпринимательскую деятельность, передав свою долю в бизнесе родственнику.
"Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения", - подчеркнул Сопчук.
Глава думской комиссии по этике Отари Аршба
заявил, что в нижней палате готовы принять меры против Сопчука в случае соответствующего обращения со стороны правоохранительных органов.
По словам Аршбы, пока парламентариев не просили провести соответствующую проверку.
Сергей Сопчук является членом комитета Госдумы
по транспорту и строительству, с декабря 2017 года член президиума генсовета партии "Единая Россия
".