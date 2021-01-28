https://ria.ru/20210128/dagestan-1594917810.html

Фигуранты дела о финансировании терроризма из Дагестана не признали вину

Фигуранты дела о финансировании терроризма из Дагестана не признали вину

Трое жителей Дагестана, в том числе редактор еженедельника "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, проходящие по делу о финансировании терроризма, не признали вину,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:32

2021-01-28T11:32

2021-01-28T11:32

абдулмумин гаджиев

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

сирия

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Трое жителей Дагестана, в том числе редактор еженедельника "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, проходящие по делу о финансировании терроризма, не признали вину, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.Гаджиев, Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов обвиняются в участии в деятельности экстремистской и террористической организаций, а также организации финансирования терроризма. На прошлой неделе Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу. Были установлены личности подсудимых, прокурор зачитал обвинительное заключение."На заседании в среду стороны высказали свое мнение относительно предъявленного обвинения – подсудимые вину не признали", - сказал собеседник агентства.Очередное заседание по делу назначено на 3 февраля.По версии следствия, в 2009 году Исраил Ахмеднабиев принял участие в деятельности террористических организаций для "создания теократического государства и отказа от светской формы государственной власти". Как полагает СК, в том же году он объединился с Гаджиевым, Ризвановым, Тамбиевым и другими лицами, для распространения идей террористических организаций и финансирования терроризма они создали фонды и организовали сбор средств якобы для содержания сирот, помощи тяжело больным, строительства мечети и оказания помощи беженцам в Сирии.Гаджиев, по данным следствия, являясь редактором отдела религии общественно-политической газеты, опубликовал ряд статей, в которых призывал граждан вносить средства в созданные ими якобы благотворительные фонды, а также пытался воздействовать на сознание людей, чтобы вовлечь их в деятельности террористической организации. На счета созданных ими фондов поступило не менее 68 миллионов рублей, 200 тысяч долларов и 48 тысяч турецких лир, утверждает СК.Гаджиева арестовали 18 июня 2019 года. Свою вину он не признал, связав арест со своей журналистской деятельностью. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил генпрокурору РФ Игорю Краснову письмо с просьбой взять под контроль дело Гаджиева, а также проверить законность действий следственных органов. Уголовное дело в отношении Ахмеднабиева и других участников преступной группы, объявленных в международный розыск, выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20201103/terrorizm-1582808241.html

сирия

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абдулмумин гаджиев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, сирия, происшествия