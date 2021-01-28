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Бенедикт Камбербэтч налаживает связь с полковником ГРУ в новом триллере
Бенедикт Камбербэтч налаживает связь с полковником ГРУ в новом триллере
В Сети появился трейлер шпионского триллера "Игры шпионов" ("The Courrier") режиссера Доминика Кука, в котором главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:03
2021-01-28T17:03
2021-01-28T17:03
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер шпионского триллера "Игры шпионов" ("The Courrier") режиссера Доминика Кука, в котором главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч. Британский актер, известный по роли Шерлока Холмса в одноименном телесериале, играет предпринимателя Гревилла Винна.В основе сюжета — реальная история английского бизнесмена, который был связным между МИ-6 и советским полковником ГРУ Олегом Пеньковским. Они несколько раз встречались в Москве и Лондоне. Впоследствии Винн был арестован в Венгрии и в 1963 году осужден в Советском Союзе.Помимо Бенедикта Камбербэтча в ленте снимались: Кирилл Пирогов, Рэйчел Броснахан, Джесси Бакли, Мераб Нинидзе и Ангус Райт.Российская премьера проекта ожидается 18 марта 2021 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, бенедикт камбербэтч, главное разведывательное управление рф
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер шпионского триллера "Игры шпионов" ("The Courrier") режиссера Доминика Кука, в котором главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч.
Британский актер, известный по роли Шерлока Холмса в одноименном телесериале, играет предпринимателя Гревилла Винна.
В основе сюжета — реальная история английского бизнесмена, который был связным между МИ-6 и советским полковником ГРУ Олегом Пеньковским. Они несколько раз встречались в Москве и Лондоне. Впоследствии Винн был арестован в Венгрии и в 1963 году осужден в Советском Союзе.
Помимо Бенедикта Камбербэтча в ленте снимались: Кирилл Пирогов, Рэйчел Броснахан, Джесси Бакли, Мераб Нинидзе и Ангус Райт.
Российская премьера проекта ожидается 18 марта 2021 года.