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Бенедикт Камбербэтч налаживает связь с полковником ГРУ в новом триллере

Бенедикт Камбербэтч налаживает связь с полковником ГРУ в новом триллере

В Сети появился трейлер шпионского триллера "Игры шпионов" ("The Courrier") режиссера Доминика Кука, в котором главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:03

2021-01-28T17:03

2021-01-28T17:03

культура

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бенедикт камбербэтч

главное разведывательное управление рф

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер шпионского триллера "Игры шпионов" ("The Courrier") режиссера Доминика Кука, в котором главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч. Британский актер, известный по роли Шерлока Холмса в одноименном телесериале, играет предпринимателя Гревилла Винна.В основе сюжета — реальная история английского бизнесмена, который был связным между МИ-6 и советским полковником ГРУ Олегом Пеньковским. Они несколько раз встречались в Москве и Лондоне. Впоследствии Винн был арестован в Венгрии и в 1963 году осужден в Советском Союзе.Помимо Бенедикта Камбербэтча в ленте снимались: Кирилл Пирогов, Рэйчел Броснахан, Джесси Бакли, Мераб Нинидзе и Ангус Райт.Российская премьера проекта ожидается 18 марта 2021 года.

https://ria.ru/20201203/guantanomo-1587357568.html

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2021

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кино и сериалы, новости культуры, бенедикт камбербэтч, главное разведывательное управление рф