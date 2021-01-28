Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/covidpass-1594998474.html
Голикова раскритиковала идею введения "ковид-паспортов" в России
Голикова раскритиковала идею введения "ковид-паспортов" в России
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала вредной и нецелесообразной практику введения "ковидных паспортов" в России. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:08
2021-01-28T17:08
коронавирус covid-19
россия
радий хабиров
здоровье - общество
татьяна голикова
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_0:297:2962:1963_1920x0_80_0_0_9db3afb9a5b621783b89520e073b5fc4.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала вредной и нецелесообразной практику введения "ковидных паспортов" в России.Голикова подчеркнула, что по закону о профилактике инфекционных заболеваний единственным действующим документом может быть сертификат, который выдается после прививки и не обязательно именно от коронавируса SARS-CoV-2.Форма сертификата утверждена Министерством здравоохранения. Документ должны выдавать во всех прививочных пунктах.Кроме того, она обратила внимание на то, что комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил ВОЗ не рекомендует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе так называемых ковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели документа смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Инициатива вызвала общественный резонанс. По словам Хабирова, возмущение вызвало само слово "паспорт", тогда как на деле этот документ будет, скорее, справкой. Он начнет действовать после того, как прививку сделают не менее четверти совершеннолетних жителей республики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594965679.html
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_20e279be9488e5e0b71adc04750ae7f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, радий хабиров, здоровье - общество, татьяна голикова, воз, общество

Голикова раскритиковала идею введения "ковид-паспортов" в России

17:08 28.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала вредной и нецелесообразной практику введения "ковидных паспортов" в России.
"Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс — это на сегодняшний день недопустимо", — сказала она на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
Голикова подчеркнула, что по закону о профилактике инфекционных заболеваний единственным действующим документом может быть сертификат, который выдается после прививки и не обязательно именно от коронавируса SARS-CoV-2.
Форма сертификата утверждена Министерством здравоохранения. Документ должны выдавать во всех прививочных пунктах.
Кроме того, она обратила внимание на то, что комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил ВОЗ не рекомендует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 15:04Распространение коронавируса
Путин сравнил ситуацию c COVID-19 в России и других странах
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе так называемых ковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели документа смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр.
Инициатива вызвала общественный резонанс. По словам Хабирова, возмущение вызвало само слово "паспорт", тогда как на деле этот документ будет, скорее, справкой. Он начнет действовать после того, как прививку сделают не менее четверти совершеннолетних жителей республики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:02
Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
 
Коронавирус COVID-19РоссияРадий ХабировЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВОЗОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
02:09Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января
01:59Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового
01:53Ростуризм выступил против запрета на деятельность Booking.com в России
Лента новостейМолния