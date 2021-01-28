Голикова раскритиковала идею введения "ковид-паспортов" в России
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала вредной и нецелесообразной практику введения "ковидных паспортов" в России.
"Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс — это на сегодняшний день недопустимо", — сказала она на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
Голикова подчеркнула, что по закону о профилактике инфекционных заболеваний единственным действующим документом может быть сертификат, который выдается после прививки и не обязательно именно от коронавируса SARS-CoV-2.
Форма сертификата утверждена Министерством здравоохранения. Документ должны выдавать во всех прививочных пунктах.
Кроме того, она обратила внимание на то, что комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил ВОЗ не рекомендует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе так называемых ковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели документа смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр.
Инициатива вызвала общественный резонанс. По словам Хабирова, возмущение вызвало само слово "паспорт", тогда как на деле этот документ будет, скорее, справкой. Он начнет действовать после того, как прививку сделают не менее четверти совершеннолетних жителей республики.
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