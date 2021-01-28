https://ria.ru/20210128/covid-19-1595015767.html

Найдена естественная защита от коронавируса

Найдена естественная защита от коронавируса

Вырабатываемый в легких гормон мелатонин действует как барьер против коронавируса. К таким выводам пришли ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии, сообщает... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:20

2021-01-28T18:20

2021-01-28T19:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

бразилия

в мире

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вырабатываемый в легких гормон мелатонин действует как барьер против коронавируса. К таким выводам пришли ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии, сообщает журнал Melatonin Research. Ученые выяснили, что мелатонин предотвращает экспрессию генов, кодирующих белки в точках входа для вируса — клетках носовых и легочных альвеол и эпителиях. Таким образом, гормон предотвращает инфицирование этих тканей и подавляет иммунный ответ, в результате чего вирус остается в дыхательных путях несколько дней, а затем уходит, чтобы найти другого носителя. По мнению авторов исследования, их открытие позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом, а другие переносят его бессимптомно, даже при наличии положительного ПЦР-теста. Кроме того, ученые уверены, что назальные капли или спрей с мелатонином можно использовать для предотвращения развития COVID-19. "Подобный механизм действия легочного мелатонина должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп", — уверена автор исследования профессор Регина Пекельманн.Ранее ученые выяснили, что вырабатываемый в легких мелатонин изменяет точки входа для твердых частиц из загрязненного воздуха. Это удалось выявить в ходе экспериментов с блокировкой синтеза мелатонина у грызунов. Оказалось, что без гормона вдыхаемые твердые частицы смогли проникнуть даже в мозг. В нынешнем исследовании аналогичный эксперимент провели с коронавирусом. Исследователи проанализировали образцы из легких здоровых людей и выяснили, что чем ниже способность выработки мелатонина, тем выше уровень экспрессии генов, участвующих в проникновении вируса в организм. Там же, где индекс мелатонина был выше, гормон блокировал точки входа SARS-CoV-2 в легкие. В мире выявили свыше ста миллионов случаев коронавирусной инфекции, почти 2,2 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594983128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, бразилия, в мире