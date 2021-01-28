https://ria.ru/20210128/blokirovka-1595048233.html

Захарова рассказала о блокировке аккаунтов посольств России за рубежом

Захарова рассказала о блокировке аккаунтов посольств России за рубежом

Россия регулярно сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств за рубежом со стороны компаний, американских социальных сетей и интернет-платформ,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T22:52

2021-01-28T22:52

2021-01-28T22:53

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мария захарова

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Россия регулярно сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств за рубежом со стороны компаний, американских социальных сетей и интернет-платформ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Посольства российские подвергались такой же блокировке, а фейковые страницы российских посольств за рубежом, наоборот, получали официальный статус, и у нас уходило очень много времени для того, чтобы достучаться до офисов компаний американских соцсетей и интернет-платформ и решить этот, казалось бы, элементарный вопрос – наделить официальные страницы официальным статусом и тем более не допускать их блокировки, когда они не публикуют никакой не то что неправомочной, но и выходящей за какие-то пределы информации. Просто ведут обычную информационную работу", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Крым24".По ее словам, американским компаниям приходится доказывать, что фейковые страницы посольств, которые выдают себя за страницы российских загранучреждений, нужно заблокировать."Мы с этим сталкиваемся регулярно", - подчеркнула Захарова.По ее словам, политика компаний американских соцсетей и интернет-платформ особенно вышла наружу и прокатилась ударной волной по всему миру после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа."Об этом теперь знает весь мир, как себя ведут американские социальные сети и интернет-платформы", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20210124/krizis-1594376259.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/facebook-1594470219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, сша, технологии, в мире