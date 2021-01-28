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Захарова рассказала о блокировке аккаунтов посольств России за рубежом
Захарова рассказала о блокировке аккаунтов посольств России за рубежом
Россия регулярно сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств за рубежом со стороны компаний, американских социальных сетей и интернет-платформ,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T22:52
2021-01-28T22:53
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Россия регулярно сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств за рубежом со стороны компаний, американских социальных сетей и интернет-платформ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Посольства российские подвергались такой же блокировке, а фейковые страницы российских посольств за рубежом, наоборот, получали официальный статус, и у нас уходило очень много времени для того, чтобы достучаться до офисов компаний американских соцсетей и интернет-платформ и решить этот, казалось бы, элементарный вопрос – наделить официальные страницы официальным статусом и тем более не допускать их блокировки, когда они не публикуют никакой не то что неправомочной, но и выходящей за какие-то пределы информации. Просто ведут обычную информационную работу", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Крым24".По ее словам, американским компаниям приходится доказывать, что фейковые страницы посольств, которые выдают себя за страницы российских загранучреждений, нужно заблокировать."Мы с этим сталкиваемся регулярно", - подчеркнула Захарова.По ее словам, политика компаний американских соцсетей и интернет-платформ особенно вышла наружу и прокатилась ударной волной по всему миру после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа."Об этом теперь знает весь мир, как себя ведут американские социальные сети и интернет-платформы", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20210124/krizis-1594376259.html
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россия, мария захарова, сша, технологии, в мире

Захарова рассказала о блокировке аккаунтов посольств России за рубежом

22:52 28.01.2021 (обновлено: 22:53 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Россия регулярно сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств за рубежом со стороны компаний, американских социальных сетей и интернет-платформ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посольства российские подвергались такой же блокировке, а фейковые страницы российских посольств за рубежом, наоборот, получали официальный статус, и у нас уходило очень много времени для того, чтобы достучаться до офисов компаний американских соцсетей и интернет-платформ и решить этот, казалось бы, элементарный вопрос – наделить официальные страницы официальным статусом и тем более не допускать их блокировки, когда они не публикуют никакой не то что неправомочной, но и выходящей за какие-то пределы информации. Просто ведут обычную информационную работу", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Крым24".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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По ее словам, американским компаниям приходится доказывать, что фейковые страницы посольств, которые выдают себя за страницы российских загранучреждений, нужно заблокировать.
"Мы с этим сталкиваемся регулярно", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, политика компаний американских соцсетей и интернет-платформ особенно вышла наружу и прокатилась ударной волной по всему миру после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа.
"Об этом теперь знает весь мир, как себя ведут американские социальные сети и интернет-платформы", - сказала Захарова.
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РоссияМария ЗахароваСШАТехнологииВ мире
 
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