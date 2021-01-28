https://ria.ru/20210128/blokirovka-1594958876.html

В Италии заблокировали TikTok-блогера за подстрекательство к самоубийству

В Италии заблокировали TikTok-блогера за подстрекательство к самоубийству

Прокуратура Флоренции приняла решение о блокировке доступа к социальным сетям 48-летней итальянки, которая через свою страницу в TikTok распространяла контент,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:32

2021-01-28T14:32

2021-01-28T14:32

tiktok

флоренция

палермо

италия

технологии

в мире

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РИМ, 28 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Прокуратура Флоренции приняла решение о блокировке доступа к социальным сетям 48-летней итальянки, которая через свою страницу в TikTok распространяла контент, который был расценен как "подстрекательство к самоубийству", сообщил в четверг журналистам представитель Почтовой полиции.TikTok-блогерша из сицилийской провинции Сиракузы разместила видео, на котором мужчина и женщина вели экстремальное соревнование в том, кто из них дольше продержится без воздуха. Сотрудники Почтовой полиции расценили эти действия как "исключительно опасные", поскольку они могли стать примером для подражания, прежде всего, в среде несовершеннолетних, и предъявила ей обвинение в подстрекательстве к самоубийству.В ходе расследования криминалисты установили, что эта женщина ранее уже публиковала в популярной соцсети видеоматериалы о подобных "состязаниях" и благодаря этому завоевала популярность у более чем 730 тысяч фолловеров. По мнению представителей правоохранительных органов, получив статус так называемого "инфлюенсера", она оказывала серьезное влияние на многих пользователей TikTok и фактически провоцировала их на самоубийство. В пользу подобного заключения свидетельствует пост одного из подростков, который грозился покончить жизнь самоубийством.На прошлой неделе итальянские СМИ сообщили о смерти в Палермо 10-летней девочки, принявшей участие в печально известном Black out challenge, где побеждает тот, кто дольше всех продержится с ремнем на шее. В этой связи ведомство гаранта по защите персональных данных Италии в минувшую пятницу запретило TikTok использовать данные пользователей, чей возраст точно не установлен, вплоть до 15 февраля. Фактически речь идет о частичной блокировке этой социальной сети, администрация которой, по мнению ведомства, ранее уже проявила недостаточное внимание к защите несовершеннолетних, в результате чего запрет на регистрацию лиц моложе 13 лет можно легко обойти.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/tiktok-1594603080.html

https://ria.ru/20210127/tiktok-1594820595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, флоренция, палермо, италия, технологии, в мире