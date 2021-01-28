В Италии заблокировали TikTok-блогера за подстрекательство к самоубийству
РИМ, 28 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Прокуратура Флоренции приняла решение о блокировке доступа к социальным сетям 48-летней итальянки, которая через свою страницу в TikTok распространяла контент, который был расценен как "подстрекательство к самоубийству", сообщил в четверг журналистам представитель Почтовой полиции.
TikTok-блогерша из сицилийской провинции Сиракузы разместила видео, на котором мужчина и женщина вели экстремальное соревнование в том, кто из них дольше продержится без воздуха. Сотрудники Почтовой полиции расценили эти действия как "исключительно опасные", поскольку они могли стать примером для подражания, прежде всего, в среде несовершеннолетних, и предъявила ей обвинение в подстрекательстве к самоубийству.
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В ходе расследования криминалисты установили, что эта женщина ранее уже публиковала в популярной соцсети видеоматериалы о подобных "состязаниях" и благодаря этому завоевала популярность у более чем 730 тысяч фолловеров. По мнению представителей правоохранительных органов, получив статус так называемого "инфлюенсера", она оказывала серьезное влияние на многих пользователей TikTok и фактически провоцировала их на самоубийство. В пользу подобного заключения свидетельствует пост одного из подростков, который грозился покончить жизнь самоубийством.
На прошлой неделе итальянские СМИ сообщили о смерти в Палермо 10-летней девочки, принявшей участие в печально известном Black out challenge, где побеждает тот, кто дольше всех продержится с ремнем на шее. В этой связи ведомство гаранта по защите персональных данных Италии в минувшую пятницу запретило TikTok использовать данные пользователей, чей возраст точно не установлен, вплоть до 15 февраля. Фактически речь идет о частичной блокировке этой социальной сети, администрация которой, по мнению ведомства, ранее уже проявила недостаточное внимание к защите несовершеннолетних, в результате чего запрет на регистрацию лиц моложе 13 лет можно легко обойти.
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