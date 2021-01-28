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СК попросил арестовать тиктокера, пинавшего машину на акции 23 января
СК попросил арестовать тиктокера, пинавшего машину на акции 23 января
Следственный комитет попросил заключить в СИЗО популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля на... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:03
2021-01-28T18:13
татьяна потяева
владимир путин
москва
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следственный комитет попросил заключить в СИЗО популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля на несогласованной акции 23 января в Москве."В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича … до 23 марта", - сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Лела Кокая.По ее словам, молодому человеку вменяются две статьи УК РФ: о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Ему грозит реальный срок.На допросе юноша признал вину и заявил, что раскаивается. "Я начал обкидывать ее [машину] снегом и несколько раз пнул, в чем я очень раскаиваюсь и сожалею. И прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских... И больше такого сто процентов не повторится", - заверил блогер на видео, опубликованном СК РФ.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://ria.ru/20210128/peskov-1594932122.html
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татьяна потяева, владимир путин, москва, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)

СК попросил арестовать тиктокера, пинавшего машину на акции 23 января

18:03 28.01.2021 (обновлено: 18:13 28.01.2021)
 
© СК РФTikTok-блогер Константин Лакеев
TikTok-блогер Константин Лакеев - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следственный комитет попросил заключить в СИЗО популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля на несогласованной акции 23 января в Москве.
"В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича … до 23 марта", - сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Лела Кокая.
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По ее словам, молодому человеку вменяются две статьи УК РФ: о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Ему грозит реальный срок.
На допросе юноша признал вину и заявил, что раскаивается. "Я начал обкидывать ее [машину] снегом и несколько раз пнул, в чем я очень раскаиваюсь и сожалею. И прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских... И больше такого сто процентов не повторится", - заверил блогер на видео, опубликованном СК РФ.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
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Татьяна ПотяеваВладимир ПутинМоскваПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
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