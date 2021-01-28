https://ria.ru/20210128/biden-1594975755.html

На Украине назвали Байдена потомком киевских князей

На Украине назвали Байдена потомком киевских князей

На Украине заинтересовались родословной президента США Джозефа Байдена и выявили у него родство с князьями Рюриковичами. Об этом сообщает издание "Историческая... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:36

2021-01-28T15:36

2021-01-28T16:29

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На Украине заинтересовались родословной президента США Джозефа Байдена и выявили у него родство с князьями Рюриковичами. Об этом сообщает издание "Историческая правда". Ранее специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг составил геналогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил прямой предок нового президента США барон Саймон де Фельбригг (1367-1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370-1413) — дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336-1410), князя Тешинского и Гологовского. Как пишет украинское издание, Пшемыслав, в свою очередь, был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучки короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).Прадедом Казимира I был правнук великого князя Киевского Мстислава I — Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса — дочь старшего сына Владимира Мономаха великого князя Киевского Мстислава Владимировича.Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, украина, в мире