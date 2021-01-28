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На Украине назвали Байдена потомком киевских князей
На Украине назвали Байдена потомком киевских князей
На Украине заинтересовались родословной президента США Джозефа Байдена и выявили у него родство с князьями Рюриковичами. Об этом сообщает издание "Историческая... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:36
2021-01-28T16:29
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На Украине заинтересовались родословной президента США Джозефа Байдена и выявили у него родство с князьями Рюриковичами. Об этом сообщает издание "Историческая правда". Ранее специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг составил геналогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил прямой предок нового президента США барон Саймон де Фельбригг (1367-1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370-1413) — дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336-1410), князя Тешинского и Гологовского. Как пишет украинское издание, Пшемыслав, в свою очередь, был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучки короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).Прадедом Казимира I был правнук великого князя Киевского Мстислава I — Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса — дочь старшего сына Владимира Мономаха великого князя Киевского Мстислава Владимировича.Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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джо байден, сша, украина, в мире

На Украине назвали Байдена потомком киевских князей

15:36 28.01.2021 (обновлено: 16:29 28.01.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На Украине заинтересовались родословной президента США Джозефа Байдена и выявили у него родство с князьями Рюриковичами. Об этом сообщает издание "Историческая правда".
Ранее специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг составил геналогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил прямой предок нового президента США барон Саймон де Фельбригг (1367-1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370-1413) — дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336-1410), князя Тешинского и Гологовского.
Как пишет украинское издание, Пшемыслав, в свою очередь, был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучки короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).
Прадедом Казимира I был правнук великого князя Киевского Мстислава I — Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса — дочь старшего сына Владимира Мономаха великого князя Киевского Мстислава Владимировича.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 10:44
В Польше увидели "признаки шизофрении" в политике Байдена
Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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