https://ria.ru/20210128/besporyadki-1595029605.html
Во время беспорядков в ливанском Триполи пострадал подросток
Во время беспорядков в ливанском Триполи пострадал подросток
Подросток получил ранение в голову в ходе беспорядков в центре Триполи на севере Ливана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:39
2021-01-28T19:39
2021-01-28T20:06
ливан
триполи
в мире
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ТРИПОЛИ (Ливан), 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Подросток получил ранение в голову в ходе беспорядков в центре Триполи на севере Ливана, передает корреспондент РИА Новости.Мальчик примерно 15 лет находился среди демонстрантов, когда полиция начала разгонять митингующих на площади Нур.Подросток с ранением в голову и в бессознательном состоянии госпитализирован.На данный момент протестующие продолжают забрасывать здание мэрии камнями, полиция отвечает слезоточивым газом.Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210128/tripoli-1594881950.html
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Беспорядки в Триполи: полиция пустила в ход слезоточивый газ
Беспорядки в ливанском Триполи продолжаются четвертый день подряд. Участники акции подожгли въездные ворота мэрии. К месту продолжают прибывать демонстранты. Полиция отвечает интенсивно слезоточивым газом.
2021-01-28T19:39
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PT1M32S
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ливан, триполи, в мире
ТРИПОЛИ (Ливан), 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Подросток получил ранение в голову в ходе беспорядков в центре Триполи на севере Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
Мальчик примерно 15 лет находился среди демонстрантов, когда полиция начала разгонять митингующих на площади Нур.
Подросток с ранением в голову и в бессознательном состоянии госпитализирован.
На данный момент протестующие продолжают забрасывать здание мэрии камнями, полиция отвечает слезоточивым газом.
Беспорядки в Триполи
вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.