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Байден отменил нововведения Трампа в сфере мединского страхования
Байден отменил нововведения Трампа в сфере мединского страхования
Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив инициативы Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T22:41
2021-01-28T22:41
дональд трамп
барак обама
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив инициативы Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья."Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом … Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было", - заявил Байден перед подписанием.Отмена принятого при президенте Бараке Обаме льготного медицинского страхования, а также медицинского обслуживания для пожилых была одной из центральных позиций в предвыборной риторике Трампа. Он не смог добиться отмены закона конгрессом, но указами вносил изменения в действующее законодательство.Как заявил Байден, подписывая указы, "в них нет ничего нового, мы лишь восстанавливаем закон о доступном здравоохранении и Medicare (нацпрограмма медстрахования - ред.) к тому состоянию, в котором они были до того, как Трамп стал президентом и внес изменения, которые сделали (программы) недоступными и более трудными для участия в них".
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дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире

Байден отменил нововведения Трампа в сфере мединского страхования

22:41 28.01.2021
 
© AP Photo / Evan VucciБайден подписывает указы в Белом доме
Байден подписывает указы в Белом доме - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив инициативы Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья.
"Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом … Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было", - заявил Байден перед подписанием.
Отмена принятого при президенте Бараке Обаме льготного медицинского страхования, а также медицинского обслуживания для пожилых была одной из центральных позиций в предвыборной риторике Трампа. Он не смог добиться отмены закона конгрессом, но указами вносил изменения в действующее законодательство.
Как заявил Байден, подписывая указы, "в них нет ничего нового, мы лишь восстанавливаем закон о доступном здравоохранении и Medicare (нацпрограмма медстрахования - ред.) к тому состоянию, в котором они были до того, как Трамп стал президентом и внес изменения, которые сделали (программы) недоступными и более трудными для участия в них".
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