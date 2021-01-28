https://ria.ru/20210128/bayden-1595047679.html
Байден отменил нововведения Трампа в сфере мединского страхования
Байден отменил нововведения Трампа в сфере мединского страхования
Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив инициативы Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T22:41
2021-01-28T22:41
2021-01-28T22:41
дональд трамп
барак обама
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593936150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44e7df58514370c086cf764722a05ecd.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив инициативы Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья."Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом … Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было", - заявил Байден перед подписанием.Отмена принятого при президенте Бараке Обаме льготного медицинского страхования, а также медицинского обслуживания для пожилых была одной из центральных позиций в предвыборной риторике Трампа. Он не смог добиться отмены закона конгрессом, но указами вносил изменения в действующее законодательство.Как заявил Байден, подписывая указы, "в них нет ничего нового, мы лишь восстанавливаем закон о доступном здравоохранении и Medicare (нацпрограмма медстрахования - ред.) к тому состоянию, в котором они были до того, как Трамп стал президентом и внес изменения, которые сделали (программы) недоступными и более трудными для участия в них".
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/taliby-1594304943.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593936150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_988e171e1fc1ca5e889a8435a1a9ebe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
подписал указы в области здравоохранения, отменив инициативы Дональда Трампа
в сфере страховой медицины и женского здоровья.
"Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом … Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было", - заявил Байден перед подписанием.
Отмена принятого при президенте Бараке Обаме
льготного медицинского страхования, а также медицинского обслуживания для пожилых была одной из центральных позиций в предвыборной риторике Трампа. Он не смог добиться отмены закона конгрессом, но указами вносил изменения в действующее законодательство.
Как заявил Байден, подписывая указы, "в них нет ничего нового, мы лишь восстанавливаем закон о доступном здравоохранении и Medicare (нацпрограмма медстрахования - ред.) к тому состоянию, в котором они были до того, как Трамп стал президентом и внес изменения, которые сделали (программы) недоступными и более трудными для участия в них".