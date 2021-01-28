https://ria.ru/20210128/bayden-1595047679.html

Байден отменил нововведения Трампа в сфере мединского страхования

Байден отменил нововведения Трампа в сфере мединского страхования

Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив инициативы Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T22:41

2021-01-28T22:41

2021-01-28T22:41

дональд трамп

барак обама

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив инициативы Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья."Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом … Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было", - заявил Байден перед подписанием.Отмена принятого при президенте Бараке Обаме льготного медицинского страхования, а также медицинского обслуживания для пожилых была одной из центральных позиций в предвыборной риторике Трампа. Он не смог добиться отмены закона конгрессом, но указами вносил изменения в действующее законодательство.Как заявил Байден, подписывая указы, "в них нет ничего нового, мы лишь восстанавливаем закон о доступном здравоохранении и Medicare (нацпрограмма медстрахования - ред.) к тому состоянию, в котором они были до того, как Трамп стал президентом и внес изменения, которые сделали (программы) недоступными и более трудными для участия в них".

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/taliby-1594304943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире