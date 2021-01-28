https://ria.ru/20210128/bayden-1594943112.html

Рейтинг одобрения Байдена в первую неделю президентства составил 54%

Рейтинг одобрения Байдена в первую неделю президентства составил 54%

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в первую неделю президентства составил 54%, что выше уровня одобрения экс-президента Дональда Трампа в любой момент РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:17

2021-01-28T13:17

2021-01-28T13:17

капитолий

дональд трамп

джо байден

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в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в первую неделю президентства составил 54%, что выше уровня одобрения экс-президента Дональда Трампа в любой момент его правления, следует из результатов опроса общественного мнения, который провел Монмутский университет."Президент Джо Байден начинает свой срок, заручившись поддержкой большинства американцев... Текущий рейтинг президента уже выше, чем когда-либо за время президентства Дональда Трампа", - сообщается в пресс-релизе университета.Отмечается, что 54% опрошенных одобряют действия Байдена, 30% респондентов не одобряют. При этом уровень поддержки зависит от партийной принадлежности опрошенных - среди демократов он достигает 90%, 47% - среди независимых избирателей и только 15% - среди республиканцев.Как свидетельствуют данные опроса, 61% американцев оптимистично относятся к политике, которую Байден будет проводить на посту президента, а 35% - пессимистично. При этом четыре года назад, когда Трамп вступал в должность, респонденты были настроены более пессимистично - только 50% ждали позитивных перемен.Опрос проводился с 21 по 24 января 2021 года среди 809 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.Другой опрос, проведенный изданием Hill совместно с компанией HarrisX 21 и 22 января, показал, что работу Байдена в первые дни в должности главы государства положительно оценивают 63% избирателей в США.Почти четыре года рейтинг одобрения Трампа стабильно фиксировался в отрезке от "почти 40 до почти 50". Однако его рейтинг одобрения, согласно январскому опросу компании Morning Consult и газеты Politico, опустился до 34%, что стало самым низким показателем за все четыре года пребывания Трампа на посту, после беспорядков в Капитолии.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594789909.html

https://ria.ru/20210127/putinbidencall-1594733188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире