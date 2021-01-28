https://ria.ru/20210128/bashkiriya-1594933799.html

В Башкирии "антиковидный паспорт" переименуют в "справку"

В Башкирии "антиковидный паспорт" переименуют в "справку"

Глава Башкирии Радий Хабиров после общественного резонанса вокруг введения в регионе "ковидного паспорта" заявил, что этот документ будет называться "справкой", РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:39

2021-01-28T12:39

2021-01-28T13:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика башкортостан

общество

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УФА, 28 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров после общественного резонанса вокруг введения в регионе "ковидного паспорта" заявил, что этот документ будет называться "справкой", чтобы человек мог доказать факт вакцинации от коронавируса или наличие антител.Ранее Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, они смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс."Я вам честно скажу, не ожидал, что наша сугубо региональная инициатива будет очень бурно и своеобразно в федеральном масштабе (обсуждаться – ред.). Целый ряд регионов выступили своими мнениями, ряд общественных деятелей. Поэтому мы решили подумать. Наверное, людей смутило слово "паспорт". Это тот случай, как корабль назовешь, он так и поплывёт", - сказал Хабиров журналистам.По его словам, документ - это QR-код, который даст возможность снимать ограничения чуть быстрее.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210120/kovid-pasporta-1593924129.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, общество