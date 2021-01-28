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В Башкирии "антиковидный паспорт" переименуют в "справку"
В Башкирии "антиковидный паспорт" переименуют в "справку"
Глава Башкирии Радий Хабиров после общественного резонанса вокруг введения в регионе "ковидного паспорта" заявил, что этот документ будет называться "справкой", РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:39
2021-01-28T12:39
2021-01-28T13:03
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УФА, 28 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров после общественного резонанса вокруг введения в регионе "ковидного паспорта" заявил, что этот документ будет называться "справкой", чтобы человек мог доказать факт вакцинации от коронавируса или наличие антител.Ранее Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, они смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс."Я вам честно скажу, не ожидал, что наша сугубо региональная инициатива будет очень бурно и своеобразно в федеральном масштабе (обсуждаться – ред.). Целый ряд регионов выступили своими мнениями, ряд общественных деятелей. Поэтому мы решили подумать. Наверное, людей смутило слово "паспорт". Это тот случай, как корабль назовешь, он так и поплывёт", - сказал Хабиров журналистам.По его словам, документ - это QR-код, который даст возможность снимать ограничения чуть быстрее.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, общество
УФА, 28 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров после общественного резонанса вокруг введения в регионе "ковидного паспорта" заявил, что этот документ будет называться "справкой", чтобы человек мог доказать факт вакцинации от коронавируса или наличие антител.
Ранее Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, они смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.
"Я вам честно скажу, не ожидал, что наша сугубо региональная инициатива будет очень бурно и своеобразно в федеральном масштабе (обсуждаться – ред.). Целый ряд регионов выступили своими мнениями, ряд общественных деятелей. Поэтому мы решили подумать. Наверное, людей смутило слово "паспорт". Это тот случай, как корабль назовешь, он так и поплывёт", - сказал Хабиров журналистам.
По его словам, документ - это QR-код, который даст возможность снимать ограничения чуть быстрее.
"Но что я хочу сказать, у нас сегодня будет оперштаб, мы начинаем снимать ряд ограничений. Сегодня на штабе мы обсудим этот проект. Мы опасались такого излишнего внимания, давайте не будем называть "антиковидный паспорт", мы продумаем некую справку, чтобы человек мог иметь в кармане, что подтверждает либо факт вакцинации, либо наличие антител", - пояснил глава региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф