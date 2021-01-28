https://ria.ru/20210128/banki-1594888702.html

Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта

Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта

Роботы и искусственный интеллект постепенно становятся для российских банков обычным делом. Проведенный РИА Новости опрос показал, что современные технологии... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T06:08

2021-01-28T06:08

2021-01-28T06:36

россия

экономика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роботы и искусственный интеллект постепенно становятся для российских банков обычным делом. Проведенный РИА Новости опрос показал, что современные технологии они используют буквально на каждом этапе клиентского обслуживания: в большинстве крупных банков оформить кредит или совершить несложную операцию уже сейчас можно практически без участия человека. В этом году лидеры рынка и вовсе хотят провести настоящую цифровую революцию.ВТБ использует искусственный интеллект во многих процессах, в том числе при формировании предложений и принятии решений по кредитам, в голосовых помощниках, работе колл-центра и чат-ботах. Он также применяет модели оценки дохода, которые позволяют по косвенным данным с достаточной точностью оценить потенциальный доход клиента.Алгоритм на основе искусственного интеллекта у Промсвязьбанка изучает транзакционную активность пользователей, их доходы и расходы, популярные категории трат и предсказывает, в какой момент времени у клиента может возникнуть потребность в дополнительном финансировании и какие еще услуги ему могут понадобиться в ближайшем будущем.Банк "Открытие" в этом году планирует инициировать проект по потоковому распознаванию. Идея заключается в том, чтобы определить, кто из клиентов присутствует сейчас в отделениях и определить не только, что они присутствуют, но и как они выглядят. Таким образом, банк хочет предлагать клиентам персонализированное обслуживание уже в момент их появления. Росбанк с помощью искусственного интеллекта создал атлас для управления сетью отделений: с его помощью банк получает "тепловую" карту по каждому городу присутствия с оценкой потенциала размещения отделения на уровне шаговой доступности.Райффайзенбанк реализовал проект по предсказанию в реальном времени интересов клиентов к покупкам: исходя из этих данных, ему делают подходящее предложение в рамках программы лояльности. Хорошо в сфере клиентского обслуживания себя зарекомендовала роботизация.В Московском кредитном банке роботов используют не только для принятия кредитного решения, но и для анализа состояния банкоматов, заказа инкассации и обработки запросов от госорганов. "Уралсиб" использует современные технологии для приоритизации звонков на входящей линии контакт-центра, активно в направлении роботизации типовых массовых операций работает и крупнейший банк Крыма – РНКБ.Кроме того, банки активно внедряют новинки и в непосредственном общении с клиентами. "Чат в WhatsApp для консультации клиентов по продуктам банка стал популярен среди клиентов, так как он всегда под рукой. Сейчас около десяти процентов всех текстовых обращений приходится именно на этот канал поступления обращений", - сообщил управляющий директор "Абсолют банка" Иван Любименко.Активная цифровизация выгодна и самим банкам. Например, голосовой помощник "Тинькофф банка" Олег экономит кредитной организации 150 миллионов рублей в месяц, решая свыше 40% клиентских обращений без участия человека. Для некоторых банков современные технологии и вовсе становятся частью их корпоративной культуры - в 2020 году Альфа-банк начал трансформировать сеть отделений в формат Phygital-офисов. В них клиента узнает биометрическая система, автоматически ставит в электронную очередь либо передает его свободному сотруднику.

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/vklady-1594320842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика