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ЦБ хочет обязать банки отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней
ЦБ хочет обязать банки отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней
Центробанк России собирается законодательно закрепить обязанность финансовых организаций отвечать на жалобы клиентов, обсуждается, что обратная связь должна... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:42
2021-01-28T11:42
михаил мамута
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Центробанк России собирается законодательно закрепить обязанность финансовых организаций отвечать на жалобы клиентов, обсуждается, что обратная связь должна быть дана в течение 15 дней, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута."Нами готовится законопроект в обсуждении совместно с Минфином, министерством юстиции, другими заинтересованными сторонами, смысл которого сводится одновременно к установлению обязанности финансовых организаций отвечать на жалобы потребителей в определенный срок, который мы сейчас обсуждаем, пока предполагается равный 15 дням", - заявил Мамута на онлайн-конференции Ассоциации банков России (АБР).При этом он заметил, что большинство "развитых банков" заверили ЦБ, что 15 дней - это "больше, чем они сейчас отводят на рассмотрение жалоб", то есть рассматривается срок с запасом."А мы со своей стороны будем вести контроль за качеством этого взаимодействия. То есть сместим акцент на то, как рассматриваются жалобы. Нам нужно будет создать в случае принятия закона специальный механизм контроля. И мы, естественно, будем рассматривать жалобы потребителей, которые не удовлетворены при первичном рассмотрении", - рассказал также Мамута.
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михаил мамута, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика

ЦБ хочет обязать банки отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней

11:42 28.01.2021
 
© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Центробанк России собирается законодательно закрепить обязанность финансовых организаций отвечать на жалобы клиентов, обсуждается, что обратная связь должна быть дана в течение 15 дней, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Нами готовится законопроект в обсуждении совместно с Минфином, министерством юстиции, другими заинтересованными сторонами, смысл которого сводится одновременно к установлению обязанности финансовых организаций отвечать на жалобы потребителей в определенный срок, который мы сейчас обсуждаем, пока предполагается равный 15 дням", - заявил Мамута на онлайн-конференции Ассоциации банков России (АБР).
При этом он заметил, что большинство "развитых банков" заверили ЦБ, что 15 дней - это "больше, чем они сейчас отводят на рассмотрение жалоб", то есть рассматривается срок с запасом.
"А мы со своей стороны будем вести контроль за качеством этого взаимодействия. То есть сместим акцент на то, как рассматриваются жалобы. Нам нужно будет создать в случае принятия закона специальный механизм контроля. И мы, естественно, будем рассматривать жалобы потребителей, которые не удовлетворены при первичном рассмотрении", - рассказал также Мамута.
Сотрудник call-центра - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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