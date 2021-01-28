https://ria.ru/20210128/bank-1594920023.html

ЦБ хочет обязать банки отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней

ЦБ хочет обязать банки отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней

Центробанк России собирается законодательно закрепить обязанность финансовых организаций отвечать на жалобы клиентов, обсуждается, что обратная связь должна... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:42

2021-01-28T11:42

2021-01-28T11:42

михаил мамута

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Центробанк России собирается законодательно закрепить обязанность финансовых организаций отвечать на жалобы клиентов, обсуждается, что обратная связь должна быть дана в течение 15 дней, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута."Нами готовится законопроект в обсуждении совместно с Минфином, министерством юстиции, другими заинтересованными сторонами, смысл которого сводится одновременно к установлению обязанности финансовых организаций отвечать на жалобы потребителей в определенный срок, который мы сейчас обсуждаем, пока предполагается равный 15 дням", - заявил Мамута на онлайн-конференции Ассоциации банков России (АБР).При этом он заметил, что большинство "развитых банков" заверили ЦБ, что 15 дней - это "больше, чем они сейчас отводят на рассмотрение жалоб", то есть рассматривается срок с запасом."А мы со своей стороны будем вести контроль за качеством этого взаимодействия. То есть сместим акцент на то, как рассматриваются жалобы. Нам нужно будет создать в случае принятия закона специальный механизм контроля. И мы, естественно, будем рассматривать жалобы потребителей, которые не удовлетворены при первичном рассмотрении", - рассказал также Мамута.

https://ria.ru/20210128/zvonki-1594885101.html

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михаил мамута, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика