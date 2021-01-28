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В Москве арестовали тиктокера, пинавшего машину на акции 23 января
В Москве арестовали тиктокера, пинавшего машину на акции 23 января
Пресненский суд Москвы арестовал популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T20:34
2021-01-28T22:33
россия
юлия иванова
татьяна потяева
сергей иванов (политик)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Молодому человеку 2002 года рождения, принимавшему участие в несанкционированной акции в центре Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Иванова.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, он арестован до 23 марта.В суде уточнили, что молодому человеку вменяют ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 167 УК России ("Умышленное повреждение чужого имущества"). Максимальные санкции по данным статьям — семь лет и пять лет лишения свободы соответственно.На допросе юноша признал вину и заявил, что раскаивается. "Я начал обкидывать ее (машину) снегом и несколько раз пнул, в чем я очень раскаиваюсь и сожалею. И прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских. &lt;...&gt; И больше такого сто процентов не повторится", — заверил блогер на видео, опубликованном СК.Адвокат Лакеева Татьяна Окушко заявила, что намерена обжаловать арест своего подзащитного.На видео, распространенном в Сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбуждено свыше 20 уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина &lt;…&gt; и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
TikTok-блогер Костя Киевский предстал перед судом
Пресненский суд Москвы арестовал популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
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россия, юлия иванова, татьяна потяева, сергей иванов (политик), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва

В Москве арестовали тиктокера, пинавшего машину на акции 23 января

20:34 28.01.2021 (обновлено: 22:33 28.01.2021)
 
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Молодому человеку 2002 года рождения, принимавшему участие в несанкционированной акции в центре Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Иванова.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, он арестован до 23 марта.
В суде уточнили, что молодому человеку вменяют ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 167 УК России ("Умышленное повреждение чужого имущества"). Максимальные санкции по данным статьям — семь лет и пять лет лишения свободы соответственно.
На допросе юноша признал вину и заявил, что раскаивается. "Я начал обкидывать ее (машину) снегом и несколько раз пнул, в чем я очень раскаиваюсь и сожалею. И прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских. <...> И больше такого сто процентов не повторится", — заверил блогер на видео, опубликованном СК.
Адвокат Лакеева Татьяна Окушко заявила, что намерена обжаловать арест своего подзащитного.
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На видео, распространенном в Сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбуждено свыше 20 уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
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РоссияЮлия ИвановаТатьяна ПотяеваСергей Иванов (политик)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
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