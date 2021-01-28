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В Москве арестовали чеченца, подравшегося с ОМОНом на незаконной акции
В Москве арестовали чеченца, подравшегося с ОМОНом на незаконной акции
Суд арестовал чеченца Сайда-Мухаммада Джумаева, подравшегося с сотрудниками правоохранительных органов во время несогласованной акции 23 января в центре Москвы, РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:03
2021-01-28T19:36
юлия иванова
татьяна потяева
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Суд арестовал чеченца Сайда-Мухаммада Джумаева, подравшегося с сотрудниками правоохранительных органов во время несогласованной акции 23 января в центре Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Молодому человеку 2000 года рождения &lt;...&gt; избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она. Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая, Джумаева арестовали до 23 марта. Его обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ.Изначально кадры, на которых мужчина бросается в драку с силовиками, распространили в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал его участника выйти на связь. Как утверждают его родители, действия их сына не связаны с поддержкой Алексея Навального.Впоследствии Джумаева задержали в Псковской области. Ему вменяют три эпизода. По данным СК, чеченец нанес сотрудникам ОМОНа и полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела". Как заявляла Иванова, фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили его в федеральный розыск, а затем задержали в Псковской области. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, молодой человек признался в содеянном — однако неясно, только по одному эпизоду или по другим тоже.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось, что в Москве задержали более тысячи человек.Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина &lt;…&gt; и много людей голосовали за поправки в конституцию".
https://ria.ru/20210128/aktsiya-1594957037.html
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юлия иванова, татьяна потяева, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве арестовали чеченца, подравшегося с ОМОНом на незаконной акции

19:03 28.01.2021 (обновлено: 19:36 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Суд арестовал чеченца Сайда-Мухаммада Джумаева, подравшегося с сотрудниками правоохранительных органов во время несогласованной акции 23 января в центре Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Молодому человеку 2000 года рождения <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.
Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая, Джумаева арестовали до 23 марта. Его обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ.
Изначально кадры, на которых мужчина бросается в драку с силовиками, распространили в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал его участника выйти на связь. Как утверждают его родители, действия их сына не связаны с поддержкой Алексея Навального.
Впоследствии Джумаева задержали в Псковской области. Ему вменяют три эпизода. По данным СК, чеченец нанес сотрудникам ОМОНа и полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела". Как заявляла Иванова, фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили его в федеральный розыск, а затем задержали в Псковской области. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, молодой человек признался в содеянном — однако неясно, только по одному эпизоду или по другим тоже.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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После акций 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось, что в Москве задержали более тысячи человек.
Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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Юлия ИвановаТатьяна ПотяеваСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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