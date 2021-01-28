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https://ria.ru/20210128/apple-1594923062.html
Стало известно, когда Apple покажет наушники AirPods Pro 2
Стало известно, когда Apple покажет наушники AirPods Pro 2
Компания Apple готовится к запуску TWS-гарнитуры AirPods Pro второго поколения. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на собственные источники в отрасли. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:58
2021-01-28T11:58
наука
apple airpods
apple
купертино
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Компания Apple готовится к запуску TWS-гарнитуры AirPods Pro второго поколения. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на собственные источники в отрасли.Якобы, тайваньские поставщики флеш-памяти для наушников Apple начали выпуск чипов для нового поколения. Сама же презентация должна состояться в первом полугодии 2021 года. Вероятнее всего, Купертино запустит свой новый продукт в формате "тихой презентации", когда наушники появятся на официальном сайте Apple.Ожидается, что новые наушники AirPods Pro получат иной дизайн и чип W2. О стоимости второго поколения TWS-гарнитуры не сообщается, актуальная модель предлагается в России за 19 990 рублей.
https://ria.ru/20201208/apple-1588251740.html
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apple airpods, apple, купертино, гаджеты, технологии

Стало известно, когда Apple покажет наушники AirPods Pro 2

11:58 28.01.2021
 
© Фото : AppleНаушники AirPods Pro
Наушники AirPods Pro - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Компания Apple готовится к запуску TWS-гарнитуры AirPods Pro второго поколения. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на собственные источники в отрасли.
Якобы, тайваньские поставщики флеш-памяти для наушников Apple начали выпуск чипов для нового поколения. Сама же презентация должна состояться в первом полугодии 2021 года. Вероятнее всего, Купертино запустит свой новый продукт в формате "тихой презентации", когда наушники появятся на официальном сайте Apple.
Apple AirPods Max - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 16:56Наука
Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
Ожидается, что новые наушники AirPods Pro получат иной дизайн и чип W2. О стоимости второго поколения TWS-гарнитуры не сообщается, актуальная модель предлагается в России за 19 990 рублей.
 
НаукаApple AirPodsAppleКупертиногаджетыТехнологии
 
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