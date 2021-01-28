https://ria.ru/20210128/apple-1594923062.html
Стало известно, когда Apple покажет наушники AirPods Pro 2
Стало известно, когда Apple покажет наушники AirPods Pro 2
Компания Apple готовится к запуску TWS-гарнитуры AirPods Pro второго поколения. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на собственные источники в отрасли. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:58
2021-01-28T11:58
2021-01-28T11:58
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гаджеты
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Компания Apple готовится к запуску TWS-гарнитуры AirPods Pro второго поколения. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на собственные источники в отрасли.Якобы, тайваньские поставщики флеш-памяти для наушников Apple начали выпуск чипов для нового поколения. Сама же презентация должна состояться в первом полугодии 2021 года. Вероятнее всего, Купертино запустит свой новый продукт в формате "тихой презентации", когда наушники появятся на официальном сайте Apple.Ожидается, что новые наушники AirPods Pro получат иной дизайн и чип W2. О стоимости второго поколения TWS-гарнитуры не сообщается, актуальная модель предлагается в России за 19 990 рублей.
https://ria.ru/20201208/apple-1588251740.html
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apple airpods, apple, купертино, гаджеты, технологии