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В Нижегородской области женщина избила сына, который мешал пить алкоголь
В Нижегородской области женщина избила сына, который мешал пить алкоголь
Жительница Богородска била своего трехмесячного ребенка, который мешал ей пить алкоголь, а когда подруга унесла ребенка, заявила на нее в полицию, сообщили РИА... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:16
2021-01-28T09:18
богородск
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Жительница Богородска била своего трехмесячного ребенка, который мешал ей пить алкоголь, а когда подруга унесла ребенка, заявила на нее в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.Заявление от жительницы Богородска, которая просит принять меры к своей знакомой, забравшей ее ребёнка, поступило в дежурную часть отдела 25 января."В ходе проверки по заявлению установлено, что женщина вместе со своим ребенком пришла в гости к своей знакомой. С собой женщина принесла спиртные напитки, которые в течение дня распивала. Позднее женщина нанесла несколько ударов рукой по лицу своему грудному сыну. Увидев это, хозяйка дома забрала ребенка и вместе с ним ушла домой к своему сожителю", - сообщили агентству в пресс-службе.Полицейские выехали на место, вызвали карету скорой помощи и передали им ребенка. Малыш доставлен в больницу."Сотрудники полиции установили, что ранее мать младенца была лишена родительских прав в отношении троих детей, характеризовалась по месту проживания отрицательно, постоянно меняла место своего проживания, ранее была судима", - отметили в пресс-службе.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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богородск, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области женщина избила сына, который мешал пить алкоголь

09:16 28.01.2021 (обновлено: 09:18 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Жительница Богородска била своего трехмесячного ребенка, который мешал ей пить алкоголь, а когда подруга унесла ребенка, заявила на нее в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.
Заявление от жительницы Богородска, которая просит принять меры к своей знакомой, забравшей ее ребёнка, поступило в дежурную часть отдела 25 января.
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"В ходе проверки по заявлению установлено, что женщина вместе со своим ребенком пришла в гости к своей знакомой. С собой женщина принесла спиртные напитки, которые в течение дня распивала. Позднее женщина нанесла несколько ударов рукой по лицу своему грудному сыну. Увидев это, хозяйка дома забрала ребенка и вместе с ним ушла домой к своему сожителю", - сообщили агентству в пресс-службе.
Полицейские выехали на место, вызвали карету скорой помощи и передали им ребенка. Малыш доставлен в больницу.
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"Сотрудники полиции установили, что ранее мать младенца была лишена родительских прав в отношении троих детей, характеризовалась по месту проживания отрицательно, постоянно меняла место своего проживания, ранее была судима", - отметили в пресс-службе.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
 
БогородскНижегородская областьПроисшествия
 
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