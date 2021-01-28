https://ria.ru/20210128/alkogol-1594897347.html

В Нижегородской области женщина избила сына, который мешал пить алкоголь

В Нижегородской области женщина избила сына, который мешал пить алкоголь

Жительница Богородска била своего трехмесячного ребенка, который мешал ей пить алкоголь, а когда подруга унесла ребенка, заявила на нее в полицию, сообщили РИА... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T09:16

2021-01-28T09:16

2021-01-28T09:18

богородск

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Жительница Богородска била своего трехмесячного ребенка, который мешал ей пить алкоголь, а когда подруга унесла ребенка, заявила на нее в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.Заявление от жительницы Богородска, которая просит принять меры к своей знакомой, забравшей ее ребёнка, поступило в дежурную часть отдела 25 января."В ходе проверки по заявлению установлено, что женщина вместе со своим ребенком пришла в гости к своей знакомой. С собой женщина принесла спиртные напитки, которые в течение дня распивала. Позднее женщина нанесла несколько ударов рукой по лицу своему грудному сыну. Увидев это, хозяйка дома забрала ребенка и вместе с ним ушла домой к своему сожителю", - сообщили агентству в пресс-службе.Полицейские выехали на место, вызвали карету скорой помощи и передали им ребенка. Малыш доставлен в больницу."Сотрудники полиции установили, что ранее мать младенца была лишена родительских прав в отношении троих детей, характеризовалась по месту проживания отрицательно, постоянно меняла место своего проживания, ранее была судима", - отметили в пресс-службе.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

https://ria.ru/20210117/rebenok-1593390318.html

https://ria.ru/20210102/chitinets-1591818580.html

богородск

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

богородск, нижегородская область, происшествия