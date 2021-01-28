https://ria.ru/20210128/aktsiya-1594957037.html

После акций 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек

После акций 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек

В Москве после несогласованной акции 23 января к административной ответственности привлекли 267 человек, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:27

2021-01-28T14:27

2021-01-28T14:58

гумвд

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594365138_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3f9aef33bdb52b6d402fbc00b08183b.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве после несогласованной акции 23 января к административной ответственности привлекли 267 человек, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД."За различные правонарушения <...> 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста", — говорится в сообщении.В столичном ГУ МВД подчеркнули, что попытки провести подобные несогласованные мероприятия и любые провокации будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.Кроме того, после митинга возбудили семь уголовных дел о применении насилия к представителям власти."За различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, ГСУ СК по городу Москве расследуется семь уголовных дел <…> по статье 318 УК РФ", — отмечается в релизе.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/obvinenie-1594953175.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия