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После акций 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек
После акций 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек
В Москве после несогласованной акции 23 января к административной ответственности привлекли 267 человек, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 28.01.2021
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москва
происшествия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве после несогласованной акции 23 января к административной ответственности привлекли 267 человек, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД."За различные правонарушения &lt;...&gt; 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста", — говорится в сообщении.В столичном ГУ МВД подчеркнули, что попытки провести подобные несогласованные мероприятия и любые провокации будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.Кроме того, после митинга возбудили семь уголовных дел о применении насилия к представителям власти."За различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, ГСУ СК по городу Москве расследуется семь уголовных дел &lt;…&gt; по статье 318 УК РФ", — отмечается в релизе.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
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гумвд, москва, происшествия

После акций 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек

14:27 28.01.2021 (обновлено: 14:58 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве после несогласованной акции 23 января к административной ответственности привлекли 267 человек, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"За различные правонарушения <...> 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста", — говорится в сообщении.
В столичном ГУ МВД подчеркнули, что попытки провести подобные несогласованные мероприятия и любые провокации будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.
Кроме того, после митинга возбудили семь уголовных дел о применении насилия к представителям власти.
"За различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, ГСУ СК по городу Москве расследуется семь уголовных дел <…> по статье 318 УК РФ", — отмечается в релизе.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
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