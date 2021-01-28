В Москве возбудили еще два дела о применении насилия к силовикам
17:04 28.01.2021 (обновлено: 17:13 28.01.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального идут по Тверской улице в Москве
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве возбудили еще два уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков на несогласованной акции 23 января, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия", — сказала она.
По словам Ивановой, вскоре им предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
По версии следствия, 23 января женщина, участвовавшая в несогласованной акции в центре Москвы, в районе Пушкинской площади, несколько раз ударила полицейского. Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину.
В тот же день около Пушкинской площади другой участник акции, уроженец Псковской области, также напал на сотрудника Росгвардии, бросив в его сторону специальное ограждение.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел, связанных с нарушениями закона на акциях.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Также спикер Кремля назвал ошибочными утверждения о большом числе участников незаконных акций: "Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".