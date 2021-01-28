https://ria.ru/20210128/aktsii-1594997339.html

В Москве возбудили еще два дела о применении насилия к силовикам

В Москве возбудили еще два дела о применении насилия к силовикам

В Москве возбудили еще два уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков на несогласованной акции 23 января, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:04

2021-01-28T17:04

2021-01-28T17:13

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

юлия иванова

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

псковская область

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594365972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1afb16454446c8e59c7e59fc3ab67689.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве возбудили еще два уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков на несогласованной акции 23 января, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова."В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия", — сказала она.По словам Ивановой, вскоре им предъявят обвинения и изберут меру пресечения.По версии следствия, 23 января женщина, участвовавшая в несогласованной акции в центре Москвы, в районе Пушкинской площади, несколько раз ударила полицейского. Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину.В тот же день около Пушкинской площади другой участник акции, уроженец Псковской области, также напал на сотрудника Росгвардии, бросив в его сторону специальное ограждение.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел, связанных с нарушениями закона на акциях. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Также спикер Кремля назвал ошибочными утверждения о большом числе участников незаконных акций: "Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/politsiya-1594971314.html

https://ria.ru/20210128/aktsii-1594958646.html

россия

псковская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юлия иванова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия