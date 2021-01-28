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В Москве возбудили еще два дела о применении насилия к силовикам
В Москве возбудили еще два дела о применении насилия к силовикам
В Москве возбудили еще два уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков на несогласованной акции 23 января, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:04
2021-01-28T17:13
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
юлия иванова
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
псковская область
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве возбудили еще два уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков на несогласованной акции 23 января, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова."В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия", — сказала она.По словам Ивановой, вскоре им предъявят обвинения и изберут меру пресечения.По версии следствия, 23 января женщина, участвовавшая в несогласованной акции в центре Москвы, в районе Пушкинской площади, несколько раз ударила полицейского. Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину.В тот же день около Пушкинской площади другой участник акции, уроженец Псковской области, также напал на сотрудника Росгвардии, бросив в его сторону специальное ограждение.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел, связанных с нарушениями закона на акциях. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Также спикер Кремля назвал ошибочными утверждения о большом числе участников незаконных акций: "Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/politsiya-1594971314.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юлия иванова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве возбудили еще два дела о применении насилия к силовикам

17:04 28.01.2021 (обновлено: 17:13 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального идут по Тверской улице в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального идут по Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве возбудили еще два уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков на несогласованной акции 23 января, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия", — сказала она.
Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 15:23
Полиция будет пресекать попытки провести незаконную акцию в Москве
По словам Ивановой, вскоре им предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
По версии следствия, 23 января женщина, участвовавшая в несогласованной акции в центре Москвы, в районе Пушкинской площади, несколько раз ударила полицейского. Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину.
В тот же день около Пушкинской площади другой участник акции, уроженец Псковской области, также напал на сотрудника Росгвардии, бросив в его сторону специальное ограждение.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел, связанных с нарушениями закона на акциях.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Также спикер Кремля назвал ошибочными утверждения о большом числе участников незаконных акций: "Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 14:31
Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Юлия ИвановаАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФПсковская областьСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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