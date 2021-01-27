Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/zhir-1594755854.html
Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе
Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе
Врач-диетолог Айтор Санчес рассказал о привычке, которая мешает избавиться от жира на животе, пишет Lavanguardia. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:36
2021-01-27T13:29
айтор санчес
ожирение
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594776598_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_eeb2cb1f9998cdcee9e4a99658b1ce39.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Айтор Санчес рассказал о привычке, которая мешает избавиться от жира на животе, пишет Lavanguardia.Он отметил, что курение способствует накапливанию большего количества абдоминального и висцерального жира, то есть отложений на талии и вокруг внутренних органов. Как объяснил специалист, этот тип набора веса наиболее опасен, поскольку повышает риск развития метаболических заболеваний.Также, по словам Санчеса, у курильщиков хуже вырабатывается инсулин, что увеличивает вероятность повышенного сахара в крови. В совокупности эти два фактора действуют "синергетически", то есть существенно влияют на возникновение ожирения.Врач подчеркнул, что многие люди опасаются растолстеть при отказе от курения, однако причиной набора веса в этом случае становятся, как правило, не физиологические факторы, а попытки "заесть" стресс.
https://ria.ru/20210126/diabet-1594570834.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594776598_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7256477dc90b8b9c7aad87389dba6dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
айтор санчес , ожирение, здоровье - общество

Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе

11:36 27.01.2021 (обновлено: 13:29 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетители фитнес-клуба
Посетители фитнес-клуба - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Айтор Санчес рассказал о привычке, которая мешает избавиться от жира на животе, пишет Lavanguardia.
Он отметил, что курение способствует накапливанию большего количества абдоминального и висцерального жира, то есть отложений на талии и вокруг внутренних органов. Как объяснил специалист, этот тип набора веса наиболее опасен, поскольку повышает риск развития метаболических заболеваний.
Также, по словам Санчеса, у курильщиков хуже вырабатывается инсулин, что увеличивает вероятность повышенного сахара в крови. В совокупности эти два фактора действуют "синергетически", то есть существенно влияют на возникновение ожирения.
Врач подчеркнул, что многие люди опасаются растолстеть при отказе от курения, однако причиной набора веса в этом случае становятся, как правило, не физиологические факторы, а попытки "заесть" стресс.
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 07:30Наука
Медики предложили простой способ увеличить шанс на победу над диабетом
 
Айтор СанчесОжирениеЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Путин рассказал, как можно укрепить доверие между странами
15:19ФБР не нашло ноутбук Пелоси при обыске у женщины, обвиняемой в его краже
15:19Эксперты рассказали о частичной отмене карантина на Пхукете
15:15Путин рассказал. что российские приоритеты построены вокруг человека
15:14В Камеруне в ДТП с автобусом погибли более 50 человек
15:13В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу
15:10Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами
15:10РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост
15:09Путин предупредил о последствиях недоступности вакцин от COVID-19 в мире
15:08Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
Лента новостейМолния