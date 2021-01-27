https://ria.ru/20210127/zhir-1594755854.html
Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе
Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе
Врач-диетолог Айтор Санчес рассказал о привычке, которая мешает избавиться от жира на животе, пишет Lavanguardia. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:36
2021-01-27T11:36
2021-01-27T13:29
айтор санчес
ожирение
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594776598_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_eeb2cb1f9998cdcee9e4a99658b1ce39.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Айтор Санчес рассказал о привычке, которая мешает избавиться от жира на животе, пишет Lavanguardia.Он отметил, что курение способствует накапливанию большего количества абдоминального и висцерального жира, то есть отложений на талии и вокруг внутренних органов. Как объяснил специалист, этот тип набора веса наиболее опасен, поскольку повышает риск развития метаболических заболеваний.Также, по словам Санчеса, у курильщиков хуже вырабатывается инсулин, что увеличивает вероятность повышенного сахара в крови. В совокупности эти два фактора действуют "синергетически", то есть существенно влияют на возникновение ожирения.Врач подчеркнул, что многие люди опасаются растолстеть при отказе от курения, однако причиной набора веса в этом случае становятся, как правило, не физиологические факторы, а попытки "заесть" стресс.
https://ria.ru/20210126/diabet-1594570834.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594776598_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7256477dc90b8b9c7aad87389dba6dce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айтор санчес , ожирение, здоровье - общество
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Врач-диетолог Айтор Санчес
рассказал о привычке, которая мешает избавиться от жира на животе, пишет Lavanguardia
.
Он отметил, что курение способствует накапливанию большего количества абдоминального и висцерального жира, то есть отложений на талии и вокруг внутренних органов. Как объяснил специалист, этот тип набора веса наиболее опасен, поскольку повышает риск развития метаболических заболеваний.
Также, по словам Санчеса, у курильщиков хуже вырабатывается инсулин, что увеличивает вероятность повышенного сахара в крови. В совокупности эти два фактора действуют "синергетически", то есть существенно влияют на возникновение ожирения.
Врач подчеркнул, что многие люди опасаются растолстеть при отказе от курения, однако причиной набора веса в этом случае становятся, как правило, не физиологические факторы, а попытки "заесть" стресс.