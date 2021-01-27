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Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе

Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе

Врач-диетолог Айтор Санчес рассказал о привычке, которая мешает избавиться от жира на животе, пишет Lavanguardia. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:36

2021-01-27T11:36

2021-01-27T13:29

айтор санчес

ожирение

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Айтор Санчес рассказал о привычке, которая мешает избавиться от жира на животе, пишет Lavanguardia.Он отметил, что курение способствует накапливанию большего количества абдоминального и висцерального жира, то есть отложений на талии и вокруг внутренних органов. Как объяснил специалист, этот тип набора веса наиболее опасен, поскольку повышает риск развития метаболических заболеваний.Также, по словам Санчеса, у курильщиков хуже вырабатывается инсулин, что увеличивает вероятность повышенного сахара в крови. В совокупности эти два фактора действуют "синергетически", то есть существенно влияют на возникновение ожирения.Врач подчеркнул, что многие люди опасаются растолстеть при отказе от курения, однако причиной набора веса в этом случае становятся, как правило, не физиологические факторы, а попытки "заесть" стресс.

https://ria.ru/20210126/diabet-1594570834.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айтор санчес , ожирение, здоровье - общество