https://ria.ru/20210127/zhenschiny-1594729755.html

Женщинам в американской армии разрешат красить губы, сообщили СМИ

Женщинам в американской армии разрешат красить губы, сообщили СМИ

Сухопутные войска США внесут изменения в требования к внешнему виду служащих, теперь женщинам в американской армии разрешат собирать волосы в длинные хвосты,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:27

2021-01-27T08:27

2021-01-27T08:27

сша

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сухопутные войска США внесут изменения в требования к внешнему виду служащих, теперь женщинам в американской армии разрешат собирать волосы в длинные хвосты, делать очень короткие стрижки, носить серьги, а также красить губы и покрывать лаком ногти, пишет газета Hill.Изменения основаны на рекомендациях различных комиссий, состоящих в основном из женщин-военнослужащих, сообщает газета."Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их высшую степень готовности. Равенство, инклюзивность и разнообразие очень важны для готовности армии, потому что у нас есть солдаты из всех слоев общества ... и мы должны представлять их, поэтому наша армейская политика должна способствовать равенству и инклюзивности", - приводит газета слова генерал-лейтенанта Гэри Брито.

https://ria.ru/20200809/1575399121.html

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сша, в мире