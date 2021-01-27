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Женщинам в американской армии разрешат красить губы, сообщили СМИ
Женщинам в американской армии разрешат красить губы, сообщили СМИ
Сухопутные войска США внесут изменения в требования к внешнему виду служащих, теперь женщинам в американской армии разрешат собирать волосы в длинные хвосты,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:27
2021-01-27T08:27
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сухопутные войска США внесут изменения в требования к внешнему виду служащих, теперь женщинам в американской армии разрешат собирать волосы в длинные хвосты, делать очень короткие стрижки, носить серьги, а также красить губы и покрывать лаком ногти, пишет газета Hill.Изменения основаны на рекомендациях различных комиссий, состоящих в основном из женщин-военнослужащих, сообщает газета."Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их высшую степень готовности. Равенство, инклюзивность и разнообразие очень важны для готовности армии, потому что у нас есть солдаты из всех слоев общества ... и мы должны представлять их, поэтому наша армейская политика должна способствовать равенству и инклюзивности", - приводит газета слова генерал-лейтенанта Гэри Брито.
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сша, в мире

Женщинам в американской армии разрешат красить губы, сообщили СМИ

08:27 27.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сухопутные войска США внесут изменения в требования к внешнему виду служащих, теперь женщинам в американской армии разрешат собирать волосы в длинные хвосты, делать очень короткие стрижки, носить серьги, а также красить губы и покрывать лаком ногти, пишет газета Hill.
Изменения основаны на рекомендациях различных комиссий, состоящих в основном из женщин-военнослужащих, сообщает газета.
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