https://ria.ru/20210127/zerno-1594794396.html
Китай остается основным импортером зерна из Приморского края
Китай остается основным импортером зерна из Приморского края
Приморский край с начала 2021 года экспортировал в Китай - 14,5 тысячи тонн зерна (10,5 тысячи тонн сои и 3,9 тысячи тонн кукурузы) и 1,9 тысячи тонн пшеничной... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:39
2021-01-27T14:39
2021-01-27T14:39
россия-китай: главное
китай
приморский край
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МОСКВА, 27 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Приморский край с начала 2021 года экспортировал в Китай - 14,5 тысячи тонн зерна (10,5 тысячи тонн сои и 3,9 тысячи тонн кукурузы) и 1,9 тысячи тонн пшеничной муки, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.Через фитосанитарные посты Приморского края в Республику Корея экспортировано 5,2 тысячи тонн кукурузы и небольшая партия сои, а также 0,6 тысячи тонн пшеничной муки.В Японию с начала января 2021 года экспортировано 8,8 тысячи тонн кукурузы и 60 тонн сои.Всего Приморский край с начала 2021 года экспортировал 31,1 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. В том числе на экспорт оформлено 28,6 тысячи тонн зерна и 2,5 тысячи тонн продуктов его переработки.
https://ria.ru/20210122/kitay-1594137403.html
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китай, приморский край