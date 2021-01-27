https://ria.ru/20210127/zerno-1594794396.html

Китай остается основным импортером зерна из Приморского края

Китай остается основным импортером зерна из Приморского края

Приморский край с начала 2021 года экспортировал в Китай - 14,5 тысячи тонн зерна (10,5 тысячи тонн сои и 3,9 тысячи тонн кукурузы) и 1,9 тысячи тонн пшеничной... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:39

2021-01-27T14:39

2021-01-27T14:39

россия-китай: главное

китай

приморский край

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МОСКВА, 27 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Приморский край с начала 2021 года экспортировал в Китай - 14,5 тысячи тонн зерна (10,5 тысячи тонн сои и 3,9 тысячи тонн кукурузы) и 1,9 тысячи тонн пшеничной муки, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.Через фитосанитарные посты Приморского края в Республику Корея экспортировано 5,2 тысячи тонн кукурузы и небольшая партия сои, а также 0,6 тысячи тонн пшеничной муки.В Японию с начала января 2021 года экспортировано 8,8 тысячи тонн кукурузы и 60 тонн сои.Всего Приморский край с начала 2021 года экспортировал 31,1 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. В том числе на экспорт оформлено 28,6 тысячи тонн зерна и 2,5 тысячи тонн продуктов его переработки.

https://ria.ru/20210122/kitay-1594137403.html

китай

приморский край

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китай, приморский край