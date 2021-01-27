https://ria.ru/20210127/yaponiya-1594787668.html

Взаимодействие Рязанской области с Японией перспективно, заявил Любимов

Взаимодействие Рязанской области с Японией перспективно, заявил Любимов

Взаимодействие Рязанской области и Японии имеет большие перспективы по многим направлениям, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе мероприятия,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:16

2021-01-27T14:16

2021-01-27T14:16

рязанская область

николай любимов

рязань

япония

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Взаимодействие Рязанской области и Японии имеет большие перспективы по многим направлениям, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе мероприятия, организованного правительством Рязанской области совместно с Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO).В ходе мероприятия состоялась презентация торгово-экономического потенциала Рязанской области для японского бизнеса. Шесть промышленных предприятий региона представили свои предложения о сотрудничестве с потенциальными партнерами Японии.Любимов поблагодарил японскую ассоциацию по торговле с Россией за возможность представить потенциал рязанского региона и перспективные предложения."Рязанская область сегодня серьезно настроена на расширение сотрудничества на международной арене. Мы очень активно занимаемся этой работой. И хочу отметить, она уже приносит реальные результаты, которые позитивно отражаются на развитии экономики Рязанской области и наших партнеров", – сказал губернатор.По словам Любимова, у региона есть многолетняя практика организации совместного бизнеса с зарубежными компаниями. Ведется постоянное совершенствование инвестиционного законодательства в соответствии с общемировыми тенденциями. Бизнесу предоставляются серьезные преференции."Взаимодействие Рязанской области и Японии представляется нам очень перспективным по многим направлениям. Наш товарооборот составляет 1,5 миллиона долларов в год, и есть устойчивые тенденции к дальнейшему росту в 2021 году. Налажены поставки различной востребованной продукции. Есть конкретные проекты, которые сейчас уже воплощены в жизнь и прекрасно демонстрируют свою состоятельность и перспективность", - сказал глава региона.В качестве примера Любимов привел предприятие с японскими инвестициями "Татсуно РУС", которое уже более 20 лет успешно работает в Рязани."Тесные контакты существуют и по линии вузов. Рязанский государственный университет работает с несколькими университетами Японии – Тибо, Сайтама и София. Реализуются образовательные и культурные проекты", - добавил Любимов.Губернатор отметил, что в рязанском регионе, обладающем значительными конкурентными преимуществами, сегодня есть свободные индустриальные площадки, которые могут быть интересны японским компаниям для локализации производств в различных сферах, таких как машиностроение, автомобиле- и приборостроение, фармацевтика. По словам Любимова, готовность сотрудничать с партнерами из Японии заявляет целый ряд рязанских предприятий.По словам принявшего участие в мероприятии посла России в Японии Михаила Галузина, презентация Рязанской области является одним из шагов, направленных на объединение усилий на уровне регионов для устойчивого развития России и Японии в посткоронавирусный период. Галузин отметил, что 2021 год будет важным для поступательного многостороннего развития сотрудничества стран."В рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, который в 2021 году откроет свою программу, уверены, будет активизирована динамика двусторонней кооперации. Презентация Рязанской области послужит весомым вкладом в проведение мероприятий такого межрегионального обмена", – сказал посол.

https://ria.ru/20210121/lyubimov-1594041357.html

https://ria.ru/20201218/ryazan-1589965683.html

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николай любимов, рязань, япония, рязанская область, экономика