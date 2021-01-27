Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210127/yaponiya-1594787668.html
Взаимодействие Рязанской области с Японией перспективно, заявил Любимов
Взаимодействие Рязанской области с Японией перспективно, заявил Любимов
Взаимодействие Рязанской области и Японии имеет большие перспективы по многим направлениям, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе мероприятия,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:16
2021-01-27T14:16
рязанская область
николай любимов
рязань
япония
рязанская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg
РЯЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Взаимодействие Рязанской области и Японии имеет большие перспективы по многим направлениям, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе мероприятия, организованного правительством Рязанской области совместно с Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO).В ходе мероприятия состоялась презентация торгово-экономического потенциала Рязанской области для японского бизнеса. Шесть промышленных предприятий региона представили свои предложения о сотрудничестве с потенциальными партнерами Японии.Любимов поблагодарил японскую ассоциацию по торговле с Россией за возможность представить потенциал рязанского региона и перспективные предложения."Рязанская область сегодня серьезно настроена на расширение сотрудничества на международной арене. Мы очень активно занимаемся этой работой. И хочу отметить, она уже приносит реальные результаты, которые позитивно отражаются на развитии экономики Рязанской области и наших партнеров", – сказал губернатор.По словам Любимова, у региона есть многолетняя практика организации совместного бизнеса с зарубежными компаниями. Ведется постоянное совершенствование инвестиционного законодательства в соответствии с общемировыми тенденциями. Бизнесу предоставляются серьезные преференции."Взаимодействие Рязанской области и Японии представляется нам очень перспективным по многим направлениям. Наш товарооборот составляет 1,5 миллиона долларов в год, и есть устойчивые тенденции к дальнейшему росту в 2021 году. Налажены поставки различной востребованной продукции. Есть конкретные проекты, которые сейчас уже воплощены в жизнь и прекрасно демонстрируют свою состоятельность и перспективность", - сказал глава региона.В качестве примера Любимов привел предприятие с японскими инвестициями "Татсуно РУС", которое уже более 20 лет успешно работает в Рязани."Тесные контакты существуют и по линии вузов. Рязанский государственный университет работает с несколькими университетами Японии – Тибо, Сайтама и София. Реализуются образовательные и культурные проекты", - добавил Любимов.Губернатор отметил, что в рязанском регионе, обладающем значительными конкурентными преимуществами, сегодня есть свободные индустриальные площадки, которые могут быть интересны японским компаниям для локализации производств в различных сферах, таких как машиностроение, автомобиле- и приборостроение, фармацевтика. По словам Любимова, готовность сотрудничать с партнерами из Японии заявляет целый ряд рязанских предприятий.По словам принявшего участие в мероприятии посла России в Японии Михаила Галузина, презентация Рязанской области является одним из шагов, направленных на объединение усилий на уровне регионов для устойчивого развития России и Японии в посткоронавирусный период. Галузин отметил, что 2021 год будет важным для поступательного многостороннего развития сотрудничества стран."В рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, который в 2021 году откроет свою программу, уверены, будет активизирована динамика двусторонней кооперации. Презентация Рязанской области послужит весомым вкладом в проведение мероприятий такого межрегионального обмена", – сказал посол.
https://ria.ru/20210121/lyubimov-1594041357.html
https://ria.ru/20201218/ryazan-1589965683.html
рязань
япония
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_c2880423cb4997a28c1669245ee1987c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай любимов, рязань, япония, рязанская область, экономика

Взаимодействие Рязанской области с Японией перспективно, заявил Любимов

14:16 27.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Взаимодействие Рязанской области и Японии имеет большие перспективы по многим направлениям, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе мероприятия, организованного правительством Рязанской области совместно с Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO).
В ходе мероприятия состоялась презентация торгово-экономического потенциала Рязанской области для японского бизнеса. Шесть промышленных предприятий региона представили свои предложения о сотрудничестве с потенциальными партнерами Японии.
Любимов поблагодарил японскую ассоциацию по торговле с Россией за возможность представить потенциал рязанского региона и перспективные предложения.
"Рязанская область сегодня серьезно настроена на расширение сотрудничества на международной арене. Мы очень активно занимаемся этой работой. И хочу отметить, она уже приносит реальные результаты, которые позитивно отражаются на развитии экономики Рязанской области и наших партнеров", – сказал губернатор.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 17:11Рязанская область
Любимов: Рязанская область выполнит задачи, поставленные президентом
По словам Любимова, у региона есть многолетняя практика организации совместного бизнеса с зарубежными компаниями. Ведется постоянное совершенствование инвестиционного законодательства в соответствии с общемировыми тенденциями. Бизнесу предоставляются серьезные преференции.
"Взаимодействие Рязанской области и Японии представляется нам очень перспективным по многим направлениям. Наш товарооборот составляет 1,5 миллиона долларов в год, и есть устойчивые тенденции к дальнейшему росту в 2021 году. Налажены поставки различной востребованной продукции. Есть конкретные проекты, которые сейчас уже воплощены в жизнь и прекрасно демонстрируют свою состоятельность и перспективность", - сказал глава региона.
В качестве примера Любимов привел предприятие с японскими инвестициями "Татсуно РУС", которое уже более 20 лет успешно работает в Рязани.
"Тесные контакты существуют и по линии вузов. Рязанский государственный университет работает с несколькими университетами Японии – Тибо, Сайтама и София. Реализуются образовательные и культурные проекты", - добавил Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:21Рязанская область
Любимов: семейный бизнес становится популярнее в Рязанской области
Губернатор отметил, что в рязанском регионе, обладающем значительными конкурентными преимуществами, сегодня есть свободные индустриальные площадки, которые могут быть интересны японским компаниям для локализации производств в различных сферах, таких как машиностроение, автомобиле- и приборостроение, фармацевтика. По словам Любимова, готовность сотрудничать с партнерами из Японии заявляет целый ряд рязанских предприятий.
По словам принявшего участие в мероприятии посла России в Японии Михаила Галузина, презентация Рязанской области является одним из шагов, направленных на объединение усилий на уровне регионов для устойчивого развития России и Японии в посткоронавирусный период. Галузин отметил, что 2021 год будет важным для поступательного многостороннего развития сотрудничества стран.
"В рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, который в 2021 году откроет свою программу, уверены, будет активизирована динамика двусторонней кооперации. Презентация Рязанской области послужит весомым вкладом в проведение мероприятий такого межрегионального обмена", – сказал посол.
 
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньЯпонияРязанская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Путин рассказал, как можно укрепить доверие между странами
15:19ФБР не нашло ноутбук Пелоси при обыске у женщины, обвиняемой в его краже
15:19Эксперты рассказали о частичной отмене карантина на Пхукете
15:15Путин рассказал. что российские приоритеты построены вокруг человека
15:14В Камеруне в ДТП с автобусом погибли более 50 человек
15:13В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу
15:10Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами
15:10РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост
15:09Путин предупредил о последствиях недоступности вакцин от COVID-19 в мире
15:08Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
Лента новостейМолния