https://ria.ru/20210127/vooruzheniya-1594751576.html

Рябков: Россия хочет продвинуться в переговорах с США о вооружениях

Рябков: Россия хочет продвинуться в переговорах с США о вооружениях

Россия рассчитывает, что после продления Договора об СНВ-3 удастся продвинуться вперёд в переговорах с США по вопросам контроля над вооружениями и... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:14

2021-01-27T11:14

2021-01-27T11:14

россия

договор снв-3

сергей рябков

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что после продления Договора об СНВ-3 удастся продвинуться вперёд в переговорах с США по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности, несмотря на общую неблагоприятную атмосферу в отношениях с Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Важно, что один из элементов международной архитектуры в сфере стратегической стабильности удалось сохранить, говорю так, хотя процедура наша внутренняя пока ещё не завершена. Это отображение ответственной линии Российской Федерации в вопросе контроля над вооружениями", - сказал Рябков журналистам."Рассчитываем, что несмотря на трудности и общий не очень благоприятный фон наших отношений с Вашингтоном, в этой области получится продвинуться вперёд", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594750268.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, договор снв-3, сергей рябков, вашингтон (город), сша, в мире