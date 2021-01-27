https://ria.ru/20210127/vooruzheniya-1594751576.html
Рябков: Россия хочет продвинуться в переговорах с США о вооружениях
Рябков: Россия хочет продвинуться в переговорах с США о вооружениях
Россия рассчитывает, что после продления Договора об СНВ-3 удастся продвинуться вперёд в переговорах с США по вопросам контроля над вооружениями и... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:14
2021-01-27T11:14
2021-01-27T11:14
россия
договор снв-3
сергей рябков
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что после продления Договора об СНВ-3 удастся продвинуться вперёд в переговорах с США по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности, несмотря на общую неблагоприятную атмосферу в отношениях с Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Важно, что один из элементов международной архитектуры в сфере стратегической стабильности удалось сохранить, говорю так, хотя процедура наша внутренняя пока ещё не завершена. Это отображение ответственной линии Российской Федерации в вопросе контроля над вооружениями", - сказал Рябков журналистам."Рассчитываем, что несмотря на трудности и общий не очень благоприятный фон наших отношений с Вашингтоном, в этой области получится продвинуться вперёд", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20210127/dogovor-1594750268.html
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россия, договор снв-3, сергей рябков, вашингтон (город), сша, в мире