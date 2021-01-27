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Рябков: Россия хочет продвинуться в переговорах с США о вооружениях
Рябков: Россия хочет продвинуться в переговорах с США о вооружениях
Россия рассчитывает, что после продления Договора об СНВ-3 удастся продвинуться вперёд в переговорах с США по вопросам контроля над вооружениями и... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:14
2021-01-27T11:14
россия
договор снв-3
сергей рябков
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что после продления Договора об СНВ-3 удастся продвинуться вперёд в переговорах с США по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности, несмотря на общую неблагоприятную атмосферу в отношениях с Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Важно, что один из элементов международной архитектуры в сфере стратегической стабильности удалось сохранить, говорю так, хотя процедура наша внутренняя пока ещё не завершена. Это отображение ответственной линии Российской Федерации в вопросе контроля над вооружениями", - сказал Рябков журналистам."Рассчитываем, что несмотря на трудности и общий не очень благоприятный фон наших отношений с Вашингтоном, в этой области получится продвинуться вперёд", - добавил Рябков.
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россия, договор снв-3, сергей рябков, вашингтон (город), сша, в мире

Рябков: Россия хочет продвинуться в переговорах с США о вооружениях

11:14 27.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что после продления Договора об СНВ-3 удастся продвинуться вперёд в переговорах с США по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности, несмотря на общую неблагоприятную атмосферу в отношениях с Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Важно, что один из элементов международной архитектуры в сфере стратегической стабильности удалось сохранить, говорю так, хотя процедура наша внутренняя пока ещё не завершена. Это отображение ответственной линии Российской Федерации в вопросе контроля над вооружениями", - сказал Рябков журналистам.
"Рассчитываем, что несмотря на трудности и общий не очень благоприятный фон наших отношений с Вашингтоном, в этой области получится продвинуться вперёд", - добавил Рябков.
Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
11:08
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РоссияДоговор СНВ-3Сергей РябковВашингтон (город)СШАВ мире
 
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