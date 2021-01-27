https://ria.ru/20210127/volontery-1594680558.html

Мужчина умер в лесу, пока в полиции согласовывали его поиски

Мужчина умер в лесу, пока в полиции согласовывали его поиски

В Тульской области волонтеры винят полицейских в промедлении с поисками семидесятилетнего мужчины, что привело к трагедии, которую можно было предотвратить... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:00

2021-01-27T08:00

2021-01-27T14:00

поисковое движение россии

волонтеры

умвд россии по тульской области

поисковый отряд "лиза алерт"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

богородицк

тульская область

богородицкий район

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Лина Панченко. В Тульской области волонтеры винят полицейских в промедлении с поисками семидесятилетнего мужчины, что привело к трагедии, которую можно было предотвратить. Александр Сапожников из поселка Бегичевский Богородицкого района вечером отправился на родник, а домой не вернулся. Тревогу поднял сосед. Откликнулся доброволец, живущий неподалеку. Но вскоре прибыли полицейские, забрали его и соседа в отдел, где продержали несколько часов. В итоге пенсионера нашли мертвым. Был еще теплымСвою версию произошедшего волонтеры Тульского отделения поисково-спасательного отряда (ПСО) "Лиза Алерт" изложили на странице подразделения во "ВКонтакте". Они сообщили, что заявка на поиск 70-летнего Александра Сапожникова поступила к ним "в ночь с субботы на воскресенье (с 23 на 24 января) за десять минут до полуночи". Перед этим сосед пропавшего звонил в полицию, "но ему велели ждать до утра". Тогда он и позвонил на горячую линию ПСО.Поблизости живет один из волонтеров организации, который хорошо знает местность. Он появился в Бегичевском первым. Другие сотрудники — информационные координаторы (инфорги) — начали сбор данных о пропавшем, обзванивали больницы, обратились в МЧС и полицию. Выяснилось, что у Сапожникова были серьезные проблемы со здоровьем и самостоятельно в темноте найти дорогу домой он вряд ли сможет. В 00:37 инфоргу стало известно, что полицейские все же прибыли к дому пропавшего, но "повели себя необычным образом". "Сотрудники Денис Владимирович и Владимир З. в приказном тоне усадили добровольца и заявителя в служебный автомобиль и отвезли в отдел в город Богородицк, где проводили "воспитательную" беседу и высказывали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы добровольцу и заявителю", — сообщается на странице организации. Вернулись на место полицейские, волонтер и сосед пропавшего около четырех утра. В это время туда прибыли добровольцы "Лизы Алерт" из других городов. Они осмотрели дорогу к роднику, улицы поселка, кладбище. В 04:55 Александра Сапожникова нашли без признаков жизни — он был еще теплым. "Скорее всего, из-за проблем со зрением свернул с тропинки, не смог сориентироваться в темноте, выбился из сил, замерз и погиб", — предположили в организации. И подчеркнули: если бы поиски начались в 00:37, возможно, его бы спасли. В ПСО указали, что сотрудники МВД отнеслись к ситуации без должного профессионализма. Нашли по следамДоброволец, побывавший в отделе, не захотел общаться со СМИ. Что там происходило, с его слов рассказал РИА Новости руководитель тульского отряда "Лиза Алерт" Сергей Юстус. "Полицейские брали с них объяснение, говорили, чем им не нравится деятельность волонтеров. Под "воспитательной работой" имеются в виду беседы о том, что поиском должна заниматься полиция, им лучше знать, как это делать".Когда единственного добровольца и жителя села увезли, по словам Юстуса, на месте никого не было, пока не подтянулись основные силы — десять человек. "Мы же в области находимся, когда собрались ребята, доехали до места, было около четырех утра". Другие поисковики работали удаленно: размещали информацию в соцсетях, "прозванивали больницы на тот случай, если дедушку забрала скорая". С момента получения заявки до обнаружения тела пенсионера, уточняет Сергей, прошло четыре часа 55 минут. "Недалеко от родника увидели следы, по ним его и нашли". Как утверждает Юстус, доброволец Вячеслав был на месте через 20 минут после сообщения о пропаже Сапожникова. В комментариях к посту о случившемся некоторые обвиняют его в том, что он покорно последовал за полицейскими, а не бросился тут же на поиски. "В первую очередь поисками занимается полиция. Мы подключаемся", — объясняет Сергей. Но чтобы волонтеры имели право работать, необходимо официальное заявление о пропаже человека. Полицейские могли бы принять его от соседа прямо на месте, "на капоте машины", чтобы не тратить драгоценное время. "Обычно так и делают, претензий к полиции нет. Этот случай — из ряда вон выходящий". Согласие волонтера поехать в отдел Юстус прокомментировал так: "Наверное, он им доверяет. Но это и правильно: если к вам подойдут полицейские, скажут "Пройдемте" и даже толком ничего не объяснят, вы, скорее всего, их послушаетесь. Сопротивляться представителям власти нельзя. Доброволец действовал как законопослушный гражданин"."Могли обратиться к коллегам""Совершенно непонятная ситуация, — удивляется командир спасательного отряда "Поиск-71" Алексей Евстафьев. — Зачем волонтера повезли в дежурную часть, почему он согласился с ними ехать? Мог просто получить у полицейских информацию и приступить к поиску".Евстафьев пояснил, что добровольцы заявления о пропаже не принимают. Юридическим основанием для старта операции может служить информация, полученная от ЕДДС, куда обращаются родственники или другие заявители. Волонтеры "Лизы Алерт", считает Евстафьев, могли обратиться к коллегам, если сами не справлялись. "У нас уже практически год действует свое подразделение отряда в Богородицке, но, к сожалению, нам тоже не пришла информация ни от полиции, ни от коллег. Хотя мы были готовы подключиться к поиску, причем быстро. У нас есть оперативно-дежурные группы, ребята стараются круглосуточно быть на связи. До Бегичевского километров пять — быстро бы на машинах подъехали. От получения заявки до отправления на место у нас проходит 10-15 минут".В случившемся Евстафьев видит "очередные недоработки взаимодействия" между ПСО и местной полицией: "В Новомосковске, к примеру, очень хорошо налажена система оповещения из ЕДДС. Если заявка приходит, они нам передают. Из полиции — тоже. А здесь надо дорабатывать алгоритм". Проверяли противоречивые показанияРИА Новости обратилось за разъяснениями в управление МВД по Тульской области. Там заявили: "Распространяемая в интернете информация о том, что якобы сотрудники полиции Богородицкого района не приняли своевременных мер по розыску без вести пропавшего гражданина, не соответствует действительности". В ведомстве уточнили, что сообщение о пропаже человека в отдел полиции "Богородицкий" поступило 24 января в 00:07. Сотрудники выехали на место "незамедлительно". У дома Сапожникова, добавили в УМВД, находились его сосед "с внешними признаками алкогольного опьянения" и мужчина, представившийся добровольцем поисковой организации. В полиции отмечают, что их пояснения "носили противоречивый и несвязный характер", поэтому их доставили в отдел "для проверки на причастность к возможному противоправному деянию". Одновременно дежурный оповестил все оперативные службы района и ориентировал их на поиски пропавшего. Тело пенсионера обнаружили в 200 метрах от дома. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила за несколько часов до сигнала в полицию. Причина — не в переохлаждении, а в заболевании сердечно-сосудистой системы. Также в УМВД утверждают, что доброволец и сосед начали самостоятельные поиски еще 23 января в 17:00, а в правоохранительные органы обратились "лишь 24 января в 00:07". Сейчас все обстоятельства уточняются. Другие подробности в ведомстве не привели. А вот что рассказала РИА Новости жительница поселка Галина Рябинина, хорошо знакомая с погибшим. Нашли Александра, замечает Рябинина, "на самой крайней улице, ближе к речке, куда он никогда не ходил". И она, и другие жители деревни считают подозрительной, а возможно, и криминальной гибель Сапожникова. P. S. Двадцать седьмого января в прокуратуре Тульской области заявили, что выяснят обстоятельства случившегося, а также проверят действия поискового отряда и полиции.

https://ria.ru/20201223/problema-1590538177.html

https://ria.ru/20190525/1554904632.html

https://ria.ru/20180722/1525017632.html

богородицк

тульская область

богородицкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поисковое движение россии, волонтеры, умвд россии по тульской области, поисковый отряд "лиза алерт", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), богородицк, тульская область, богородицкий район, общество