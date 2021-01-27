https://ria.ru/20210127/vaktsiny-1594851982.html

Иран объяснил запрет на импорт вакцин от COVID-19 из США и Британии

Иран объяснил запрет на импорт вакцин от COVID-19 из США и Британии

"Стена недоверия" между Ираном и США с Великобританией стала причиной запрета на импорт напрямую из этих стран вакцин от коронавируса, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:43

2021-01-27T18:43

2021-01-27T18:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

мохаммад джавад зариф

али хаменеи

тегеран (город)

иран

сша

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ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости, Антон Быстров. "Стена недоверия" между Ираном и США с Великобританией стала причиной запрета на импорт напрямую из этих стран вакцин от коронавируса, сообщил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур."Естественно, у Британии и США мы не будем покупать вакцину ни при каком раскладе из-за той высокой стены недоверия, что существует между Ираном и этими двумя государствами, а также рекомендациями политических структур и структур, отвечающих за безопасность", - сказал Джаханпур.Он подчеркнул, что это правило работает, если начальный пункт производства - эти две страны, однако добавил, что "если какая-то европейская вакцина будет производиться в России, с покупкой проблем не возникнет".В Иране пока нет вакцины от коронавируса, однако ведутся собственные разработки препаратов. Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам, еще несколько вакцин готовы к началу клинических испытаний. Кроме того, Иран приобрел 16,8 миллиона доз вакцины через инициативу COVAX, однако пока не получил ее. Также рассматривается вопрос о закупке вакцин из других стран, кроме Великобритании и США, в силу запрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи.Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Москву сообщил, что российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, Тегеран надеется в скором будущем приступить к ее совместному производству при участии РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/vaktsinatsiya-1594347413.html

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

тегеран (город)

иран

сша

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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, мохаммад джавад зариф, али хаменеи, тегеран (город), иран, сша, в мире