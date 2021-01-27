https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594867561.html

В Госдуме прокомментировали отказ Киева от российской вакцины от COVID-19

В Госдуме прокомментировали отказ Киева от российской вакцины от COVID-19

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что отказ киевских властей от российской вакцины свидетельствует об отсутствии желания... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T20:46

2021-01-27T20:46

2021-01-27T20:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

максим степанов

коронавирусы

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что отказ киевских властей от российской вакцины свидетельствует об отсутствии желания заботиться о своем народе.Ранее агентство Bloomberg написало, что Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже идет вакцинация. В материале подчеркивается, что при поддержке Москвы прививать жителей готовятся власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Авторы статьи обратили внимание, что Украина - самая большая из стран Европы, где еще не началась вакцинация от коронавируса.По данным властей Крыма, на вторник в регионе привились более 6,1 тысячи человек, из них второй компонент вакцины получили 257 человек. Всего в Крым поступило 8 тысяч доз "Спутник V", ожидается поступление 7,2 тысячи доз вакцины в ближайшее время. Записались на вакцинацию более 10 тысяч человек. Глава республики Сергей Аксенов считает массовую вакцинацию залогом успеха курортного сезона.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса. Министр также называл вакцину "Спутник V" "гибридным оружием" России против Украины.В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь считает, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением, виновные должны понести ответственность.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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