https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594826171.html

Россия ведет диалог с Африканским союзом о поставках вакцины "Спутник V"

Россия ведет диалог с Африканским союзом о поставках вакцины "Спутник V"

Россия ведет диалог с Африканским союзом и с отдельными африканскими странами о возможных поставках вакцины "Спутник V", сообщил МИД РФ. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:54

2021-01-27T16:54

2021-01-27T16:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

африканский союз

российский фонд прямых инвестиций

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия ведет диалог с Африканским союзом и с отдельными африканскими странами о возможных поставках вакцины "Спутник V", сообщил МИД РФ.В среду президент РФ Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, заявил, что нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса и оказать помощь африканским странам."Продвижение российской вакцины "Спутник V" на рынки иностранных государств поручено Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), представители которого с середины прошлого года ведут переговоры в том числе и со странами Африки, включая ЮАР. Кроме того, диалог по данной тематике ведется и с Африканским союзом, который, помимо закупок вакцин из третьих стран, приступил к проработке вопроса поставки на континент российской вакцины "Спутник V", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.В частности, 12 января в формате видеоконференции состоялись экспертные переговоры представителей РФПИ и Африканской целевой группы по приобретению вакцины против COVID-19 (African Vaccine Acquisition Task Team, AVATT), сообщили в МИДе.AVATT была создана в августе 2020 года по инициативе председателя Африканского союза. В планах Африканского союза – обеспечить вакцинацию по меньшей мере 60% населения континента, что составляет порядка 780 миллионов человек.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594784889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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