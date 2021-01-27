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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594826171.html
Россия ведет диалог с Африканским союзом о поставках вакцины "Спутник V"
Россия ведет диалог с Африканским союзом о поставках вакцины "Спутник V"
Россия ведет диалог с Африканским союзом и с отдельными африканскими странами о возможных поставках вакцины "Спутник V", сообщил МИД РФ. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:54
2021-01-27T16:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
африканский союз
российский фонд прямых инвестиций
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия ведет диалог с Африканским союзом и с отдельными африканскими странами о возможных поставках вакцины "Спутник V", сообщил МИД РФ.В среду президент РФ Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, заявил, что нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса и оказать помощь африканским странам."Продвижение российской вакцины "Спутник V" на рынки иностранных государств поручено Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), представители которого с середины прошлого года ведут переговоры в том числе и со странами Африки, включая ЮАР. Кроме того, диалог по данной тематике ведется и с Африканским союзом, который, помимо закупок вакцин из третьих стран, приступил к проработке вопроса поставки на континент российской вакцины "Спутник V", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.В частности, 12 января в формате видеоконференции состоялись экспертные переговоры представителей РФПИ и Африканской целевой группы по приобретению вакцины против COVID-19 (African Vaccine Acquisition Task Team, AVATT), сообщили в МИДе.AVATT была создана в августе 2020 года по инициативе председателя Африканского союза. В планах Африканского союза – обеспечить вакцинацию по меньшей мере 60% населения континента, что составляет порядка 780 миллионов человек.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, африканский союз, российский фонд прямых инвестиций, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), воз, африка, юар, в мире

Россия ведет диалог с Африканским союзом о поставках вакцины "Спутник V"

16:54 27.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия ведет диалог с Африканским союзом и с отдельными африканскими странами о возможных поставках вакцины "Спутник V", сообщил МИД РФ.
В среду президент РФ Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, заявил, что нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса и оказать помощь африканским странам.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 14:00Распространение коронавируса
В Чехии идут дебаты о закупке вакцины "Спутник V"
"Продвижение российской вакцины "Спутник V" на рынки иностранных государств поручено Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), представители которого с середины прошлого года ведут переговоры в том числе и со странами Африки, включая ЮАР. Кроме того, диалог по данной тематике ведется и с Африканским союзом, который, помимо закупок вакцин из третьих стран, приступил к проработке вопроса поставки на континент российской вакцины "Спутник V", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.
В частности, 12 января в формате видеоконференции состоялись экспертные переговоры представителей РФПИ и Африканской целевой группы по приобретению вакцины против COVID-19 (African Vaccine Acquisition Task Team, AVATT), сообщили в МИДе.
AVATT была создана в августе 2020 года по инициативе председателя Африканского союза. В планах Африканского союза – обеспечить вакцинацию по меньшей мере 60% населения континента, что составляет порядка 780 миллионов человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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