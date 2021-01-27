https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594784889.html
В Чехии идут дебаты о закупке вакцины "Спутник V"
В Чехии идут дебаты о закупке вакцины "Спутник V"
Во властных структурах Чехии в связи с резким снижением поставок западных вакцин от COVID-19 и нарушением национального графика вакцинации развернулись дебаты о РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:00
2021-01-27T14:00
2021-01-27T14:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
евросоюз
чехия
европа
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ПРАГА, 27 янв – РИА Новости. Во властных структурах Чехии в связи с резким снижением поставок западных вакцин от COVID-19 и нарушением национального графика вакцинации развернулись дебаты о возможной закупке российской вакцины "Спутник V", сообщил в среду советник премьера по здравоохранению Роман Примула.Ранее глава минздрава Ян Блатны заявил, что в связи с усилением производственных мощностей на заводе, выпускающем вакцину фирм Pfizer-BioNTech, поставка этой вакцины в Чехию в ближайшие недели будет значительно сокращена. В связи с этим первый этап вакцинации, в ходе которого должны были получить прививки люди в возрасте от 80 лет и медики, непосредственно работающие с больными коронавирусом, завершится не к 1 февраля, как планировалось, а самое раннее к 1 марта этого года. Соответственно, позднее будут сделаны прививки и остальным категориям граждан."Сейчас притормозился процесс вакцинации, необходимо как можно скорее найти выход из этого. Если нам не удастся получить вакцины, зарегистрированные в Европе, что маловероятно, то остается искать вакцины вне Европы. Ведем сейчас об этом дебаты, в том числе с премьером", - сказал Примула в интервью, опубликованном на сайте пражской газеты Právo.По мнению Примулы, если Чехия последует по пути Венгрии, использующей российскую вакцину "Спутник V" исключительно для внутреннего потребления, без дальнейшего экспорта в другие страны, то ей в этом случае не грозят какие-либо санкции со стороны ЕС.При этом советник премьера не поддерживает сомнения в отношении надежности и безопасности российской вакцины, которые высказываются в некоторых странах, в том числе и в Чехии. Примула не скрывает, что его мнение в отношении "Спутника V" расходится с мнением главы минздрава, который отказывается говорить о возможных поставках российской вакцины в Чехию, поскольку она не прошла положенной всеобъемлющей регистрации.Советник премьера также дал высокую оценку китайской вакцине Sinopharm, посетовав при этом на то, что иммунитет в организме человека, полученный после ее прививки, менее длителен, чем у других вакцин.В Чехии в настоящее время больны коронавирусом 98 846 человек, за последние сутки прибавилось 9144 больных. В целом за период пандемии заразились 956,1 тысячи человек, выздоровели 841,5 тысячи, скончались 15 791.С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. Открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки, магазины с товарами для детей и канцтоварами. С 21.00 до 5.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более чем двух человек, исключения допускаются для членов одной семьи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, чехия, европа, венгрия, в мире
ПРАГА, 27 янв – РИА Новости.
Во властных структурах Чехии
в связи с резким снижением поставок западных вакцин от COVID-19 и нарушением национального графика вакцинации развернулись дебаты о возможной закупке российской вакцины "Спутник V", сообщил в среду советник премьера по здравоохранению Роман Примула.
Ранее глава минздрава Ян Блатны заявил, что в связи с усилением производственных мощностей на заводе, выпускающем вакцину фирм Pfizer-BioNTech, поставка этой вакцины в Чехию в ближайшие недели будет значительно сокращена. В связи с этим первый этап вакцинации, в ходе которого должны были получить прививки люди в возрасте от 80 лет и медики, непосредственно работающие с больными коронавирусом, завершится не к 1 февраля, как планировалось, а самое раннее к 1 марта этого года. Соответственно, позднее будут сделаны прививки и остальным категориям граждан.
"Сейчас притормозился процесс вакцинации, необходимо как можно скорее найти выход из этого. Если нам не удастся получить вакцины, зарегистрированные в Европе
, что маловероятно, то остается искать вакцины вне Европы. Ведем сейчас об этом дебаты, в том числе с премьером", - сказал Примула в интервью, опубликованном на сайте пражской газеты Právo
.
По мнению Примулы, если Чехия последует по пути Венгрии
, использующей российскую вакцину "Спутник V" исключительно для внутреннего потребления, без дальнейшего экспорта в другие страны, то ей в этом случае не грозят какие-либо санкции со стороны ЕС.
При этом советник премьера не поддерживает сомнения в отношении надежности и безопасности российской вакцины, которые высказываются в некоторых странах, в том числе и в Чехии. Примула не скрывает, что его мнение в отношении "Спутника V" расходится с мнением главы минздрава, который отказывается говорить о возможных поставках российской вакцины в Чехию, поскольку она не прошла положенной всеобъемлющей регистрации.
Советник премьера также дал высокую оценку китайской вакцине Sinopharm, посетовав при этом на то, что иммунитет в организме человека, полученный после ее прививки, менее длителен, чем у других вакцин.
В Чехии в настоящее время больны коронавирусом 98 846 человек, за последние сутки прибавилось 9144 больных. В целом за период пандемии заразились 956,1 тысячи человек, выздоровели 841,5 тысячи, скончались 15 791.
С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. Открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки, магазины с товарами для детей и канцтоварами. С 21.00 до 5.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более чем двух человек, исключения допускаются для членов одной семьи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.