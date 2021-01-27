https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594772309.html

Сенатор назвал отказ Украины от российской вакцины детским комплексом

Сенатор назвал отказ Украины от российской вакцины детским комплексом

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что отказ украинских властей от российский вакцины против... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:08

2021-01-27T13:08

2021-01-27T13:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

донецкая народная республика

сергей цеков

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что отказ украинских властей от российский вакцины против коронавируса выглядит как безответственный поступок, продиктованный детским комплексом.Как написало агентство Bloomberg, Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию. В материале подчеркивается, что при поддержке Москвы прививать жителей готовятся власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Авторы статьи обратили внимание, что Украина — самая большая из стран Европы, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса."Все это показывает мощь Российской Федерации, которая заботится о своем населении, и полную безответственность киевских властей, которые оставили свой народ один на один с пандемией. С их стороны отказ от российской вакцины, которая уже показала свою эффективность, - безответственный поступок, продиктованный каким-то детским комплексом и абсолютно никчемными обидами", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, ситуация с вакциной показала, что для киевской власти куда важнее политика, чем здоровье собственного народа. "Они продолжают руководствоваться антироссийскими и русофобскими взглядами, отказываясь от спасательного круга", - добавил сенатор.По данным властей Крыма, на вторник в регионе привились более 6,1 тысячи человек, из них второй компонент вакцины получили 257 человек. Всего в Крым поступило 8 тысяч доз "Спутник V", ожидается поступление 7,2 тысячи доз вакцины в ближайшее время. Записались на вакцинацию более 10 тысяч человек. Глава республики Сергей Аксенов считает залогом успеха курортного сезона массовую вакцинацию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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