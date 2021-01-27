https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594724114.html

Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму

Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму

Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T05:39

2021-01-27T05:39

2021-01-27T11:28

москва

киев

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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донецкая народная республика

здоровье

евросоюз

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, пишет агентство Bloomberg.Также подчеркивается, что поддержке Москвы прививать жителей готовятся власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.Авторы статьи обратили внимание, что Украина — самая большая из тех стран Европы, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса.По мнению журналистов, это грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. По предварительным данным, вакцинация на Украине начнется в феврале.При этом России, по их словам, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует поставить в ДНР и ЛНР в январе 145 тысяч доз вакцины "Спутник V".Кроме того, вакцина "Спутник V" уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отметили журналисты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592853271.html

https://ria.ru/20210112/vaccine-1592742961.html

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