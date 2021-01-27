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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594724114.html
Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T05:39
2021-01-27T11:28
москва
киев
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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донецкая народная республика
здоровье
евросоюз
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, пишет агентство Bloomberg.Также подчеркивается, что поддержке Москвы прививать жителей готовятся власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.Авторы статьи обратили внимание, что Украина — самая большая из тех стран Европы, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса.По мнению журналистов, это грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. По предварительным данным, вакцинация на Украине начнется в феврале.При этом России, по их словам, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует поставить в ДНР и ЛНР в январе 145 тысяч доз вакцины "Спутник V".Кроме того, вакцина "Спутник V" уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отметили журналисты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592853271.html
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москва, киев, коронавирус covid-19, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, здоровье, евросоюз, владимир зеленский, европа, в мире

Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму

05:39 27.01.2021 (обновлено: 11:28 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, пишет агентство Bloomberg.
Также подчеркивается, что поддержке Москвы прививать жителей готовятся власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Авторы статьи обратили внимание, что Украина — самая большая из тех стран Европы, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса.

"Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины. — Прим. ред.) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)", — говорится в статье.

По мнению журналистов, это грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. По предварительным данным, вакцинация на Украине начнется в феврале.
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При этом России, по их словам, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует поставить в ДНР и ЛНР в январе 145 тысяч доз вакцины "Спутник V".
"Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом", — считают журналисты.
Кроме того, вакцина "Спутник V" уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отметили журналисты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаМоскваКиевКоронавирус COVID-19РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗдоровьеЕвросоюзВладимир ЗеленскийЕвропаВ мире
 
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