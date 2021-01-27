https://ria.ru/20210127/ushi-1594821116.html

Палеонтологи выяснили, как у млекопитающих сформировались современные уши

Палеонтологи выяснили, как у млекопитающих сформировались современные уши

Изучив строение слухового аппарата одного из самых древних млекопитающих, палеонтологи выяснили, что изначально ушные косточки были прикреплены к нижней челюсти РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:00

2021-01-27T19:00

2021-01-27T19:00

наука

палеонтология

эволюция

биология

земля - риа наука

китай

австралия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Изучив строение слухового аппарата одного из самых древних млекопитающих, палеонтологи выяснили, что изначально ушные косточки были прикреплены к нижней челюсти и служили еще и для жевания. Сегодня подобные кости сохранились только у австралийских утконоса и ехидны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.В ухе большинства других млекопитающих есть три маленькие слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремечко, которые передают звуковые волны и способствуют увеличению диапазона слышимости, особенно высоких частот. У ранних ископаемых млекопитающих эти кости были прикреплены к нижней челюсти, и играли еще одну роль — помогали животным жевать. Считается, что переход от зубных костей к слуховым косточкам среднего уха — отличительный признак млекопитающих. Недавнее открытие палеонтологов из США, Китая и Австралии позволяет лучше представить себе, как происходил этот переход от двойной (жевательной и слуховой) к единой слуховой функции.Исследователи изучили череп и другие части скелета млекопитающего из отряда харамиид Vilevolodon diplomylos, найденные в отложения среднеюрской формации Тяоджишань в Китае. Возраст находки 160 миллионов лет — это один из наиболее ранних известных видов травоядных млекопитающих.Вилеволодон — небольшой зверек размером с белку — обитал на деревьях и был способен парить в воздухе, перелетая с ветки на ветку, подобно современным белкам-летягам. Основываясь на морфологических характеристиках зубов, ученые предполагают, что вилеволодон придерживался травоядной диеты, вероятно, состоящей из семян и мягких тканей растений.По хорошо сохранившимся слуховым костям — молоточку, наковальне и эктотимпанику — маленькой косточке, поддерживающей барабанную перепонку, палеонтологи установили, что строение уха вилеволодона удивительно похоже на ухо современных представителей отряда однопроходных — утконоса и ехидны.До этого считалось, что у этих эндемичных видов австралийской фауны уникальное строение внутреннего уха, теперь же понятно, что они просто обладают наиболее древним для млекопитающих вариантом — по сути дела, переходным от ранних млекопитающих к современным.Авторы считают, что ранний вариант строения всего инкудомаллеолярного сустава, включающего в себя слуховые косточки, сохранялся у млекопитающих на протяжении всего мезозоя. Сегодня в измененном варианте он встречается у однопроходных, а в раннем онтогенезе — также у сумчатых и планцентарных.

https://ria.ru/20210121/cherv-1594028020.html

https://ria.ru/20210120/svetlyachki-1593715505.html

китай

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палеонтология, эволюция, биология, земля - риа наука, китай, австралия