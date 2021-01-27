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Наука
https://ria.ru/20210127/ushi-1594821116.html
Палеонтологи выяснили, как у млекопитающих сформировались современные уши
Палеонтологи выяснили, как у млекопитающих сформировались современные уши
Изучив строение слухового аппарата одного из самых древних млекопитающих, палеонтологи выяснили, что изначально ушные косточки были прикреплены к нижней челюсти РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T19:00
2021-01-27T19:00
наука
палеонтология
эволюция
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китай
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Изучив строение слухового аппарата одного из самых древних млекопитающих, палеонтологи выяснили, что изначально ушные косточки были прикреплены к нижней челюсти и служили еще и для жевания. Сегодня подобные кости сохранились только у австралийских утконоса и ехидны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.В ухе большинства других млекопитающих есть три маленькие слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремечко, которые передают звуковые волны и способствуют увеличению диапазона слышимости, особенно высоких частот. У ранних ископаемых млекопитающих эти кости были прикреплены к нижней челюсти, и играли еще одну роль — помогали животным жевать. Считается, что переход от зубных костей к слуховым косточкам среднего уха — отличительный признак млекопитающих. Недавнее открытие палеонтологов из США, Китая и Австралии позволяет лучше представить себе, как происходил этот переход от двойной (жевательной и слуховой) к единой слуховой функции.Исследователи изучили череп и другие части скелета млекопитающего из отряда харамиид Vilevolodon diplomylos, найденные в отложения среднеюрской формации Тяоджишань в Китае. Возраст находки 160 миллионов лет — это один из наиболее ранних известных видов травоядных млекопитающих.Вилеволодон — небольшой зверек размером с белку — обитал на деревьях и был способен парить в воздухе, перелетая с ветки на ветку, подобно современным белкам-летягам. Основываясь на морфологических характеристиках зубов, ученые предполагают, что вилеволодон придерживался травоядной диеты, вероятно, состоящей из семян и мягких тканей растений.По хорошо сохранившимся слуховым костям — молоточку, наковальне и эктотимпанику — маленькой косточке, поддерживающей барабанную перепонку, палеонтологи установили, что строение уха вилеволодона удивительно похоже на ухо современных представителей отряда однопроходных — утконоса и ехидны.До этого считалось, что у этих эндемичных видов австралийской фауны уникальное строение внутреннего уха, теперь же понятно, что они просто обладают наиболее древним для млекопитающих вариантом — по сути дела, переходным от ранних млекопитающих к современным.Авторы считают, что ранний вариант строения всего инкудомаллеолярного сустава, включающего в себя слуховые косточки, сохранялся у млекопитающих на протяжении всего мезозоя. Сегодня в измененном варианте он встречается у однопроходных, а в раннем онтогенезе — также у сумчатых и планцентарных.
https://ria.ru/20210121/cherv-1594028020.html
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палеонтология, эволюция, биология, земля - риа наука, китай, австралия

Палеонтологи выяснили, как у млекопитающих сформировались современные уши

19:00 27.01.2021
 
© April I. Neander/UChicagoТак в представлении художника выглядели "летающие белки" юрского периода
Так в представлении художника выглядели летающие белки юрского периода - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© April I. Neander/UChicago
Так в представлении художника выглядели "летающие белки" юрского периода
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Изучив строение слухового аппарата одного из самых древних млекопитающих, палеонтологи выяснили, что изначально ушные косточки были прикреплены к нижней челюсти и служили еще и для жевания. Сегодня подобные кости сохранились только у австралийских утконоса и ехидны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
В ухе большинства других млекопитающих есть три маленькие слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремечко, которые передают звуковые волны и способствуют увеличению диапазона слышимости, особенно высоких частот. У ранних ископаемых млекопитающих эти кости были прикреплены к нижней челюсти, и играли еще одну роль — помогали животным жевать.
Считается, что переход от зубных костей к слуховым косточкам среднего уха — отличительный признак млекопитающих. Недавнее открытие палеонтологов из США, Китая и Австралии позволяет лучше представить себе, как происходил этот переход от двойной (жевательной и слуховой) к единой слуховой функции.
Исследователи изучили череп и другие части скелета млекопитающего из отряда харамиид Vilevolodon diplomylos, найденные в отложения среднеюрской формации Тяоджишань в Китае. Возраст находки 160 миллионов лет — это один из наиболее ранних известных видов травоядных млекопитающих.
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Вилеволодон — небольшой зверек размером с белку — обитал на деревьях и был способен парить в воздухе, перелетая с ветки на ветку, подобно современным белкам-летягам. Основываясь на морфологических характеристиках зубов, ученые предполагают, что вилеволодон придерживался травоядной диеты, вероятно, состоящей из семян и мягких тканей растений.
По хорошо сохранившимся слуховым костям — молоточку, наковальне и эктотимпанику — маленькой косточке, поддерживающей барабанную перепонку, палеонтологи установили, что строение уха вилеволодона удивительно похоже на ухо современных представителей отряда однопроходных — утконоса и ехидны.
До этого считалось, что у этих эндемичных видов австралийской фауны уникальное строение внутреннего уха, теперь же понятно, что они просто обладают наиболее древним для млекопитающих вариантом — по сути дела, переходным от ранних млекопитающих к современным.
Авторы считают, что ранний вариант строения всего инкудомаллеолярного сустава, включающего в себя слуховые косточки, сохранялся у млекопитающих на протяжении всего мезозоя. Сегодня в измененном варианте он встречается у однопроходных, а в раннем онтогенезе — также у сумчатых и планцентарных.
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