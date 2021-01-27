Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/ukraina-1594844236.html
Киев продаст "Украину"
Киев продаст "Украину"
Правительство Украины утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер "Украина", заявил в интервью газете "День" вице-премьер Олег Уруский. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:12
2021-01-27T18:19
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594840597_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_a53968913dcac214e9b986b0e1a32e88.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство Украины утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер "Украина", заявил в интервью газете "День" вице-премьер Олег Уруский.Чиновник назвал корабль знаменем, переходящим от одного кабмина к другому. Он подчеркнул, что "Украину" невозможно ввести в состав флота. "Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место", — признал Уруский. Он сообщил, что с корабля снимут вооружение, после чего выставят на продажу. Если покупателя найти не удастся, крейсер утилизируют. Строительство крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины. В Киеве решили его переименовать.В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки закончить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.
https://ria.ru/20190721/1556730790.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594840597_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1e3c38c1bd39893ddb68ae6d684d1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире

Киев продаст "Украину"

18:12 27.01.2021 (обновлено: 18:19 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовНедостроенный военный ракетный крейсер "Украина"
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство Украины утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер "Украина", заявил в интервью газете "День" вице-премьер Олег Уруский.
Чиновник назвал корабль знаменем, переходящим от одного кабмина к другому. Он подчеркнул, что "Украину" невозможно ввести в состав флота.
"Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место", — признал Уруский.
Он сообщил, что с корабля снимут вооружение, после чего выставят на продажу. Если покупателя найти не удастся, крейсер утилизируют.
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина - РИА Новости, 1920, 21.07.2019
21 июля 2019, 01:52
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Строительство крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины. В Киеве решили его переименовать.
В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки закончить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.
 
УкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
03:07В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
Лента новостейМолния