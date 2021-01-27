https://ria.ru/20210127/ukraina-1594844236.html
Киев продаст "Украину"
Киев продаст "Украину"
Правительство Украины утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер "Украина", заявил в интервью газете "День" вице-премьер Олег Уруский. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:12
2021-01-27T18:12
2021-01-27T18:19
украина
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство Украины утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер "Украина", заявил в интервью газете "День" вице-премьер Олег Уруский.Чиновник назвал корабль знаменем, переходящим от одного кабмина к другому. Он подчеркнул, что "Украину" невозможно ввести в состав флота. "Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место", — признал Уруский. Он сообщил, что с корабля снимут вооружение, после чего выставят на продажу. Если покупателя найти не удастся, крейсер утилизируют. Строительство крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины. В Киеве решили его переименовать.В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки закончить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.
https://ria.ru/20190721/1556730790.html
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РИА Новости
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украина, в мире
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Правительство Украины
утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер "Украина", заявил в интервью газете "День
" вице-премьер Олег Уруский.
Чиновник назвал корабль знаменем, переходящим от одного кабмина к другому. Он подчеркнул, что "Украину" невозможно ввести в состав флота.
"Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место", — признал Уруский.
Он сообщил, что с корабля снимут вооружение, после чего выставят на продажу. Если покупателя найти не удастся, крейсер утилизируют.
Строительство крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины. В Киеве
решили его переименовать.
В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки закончить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.