https://ria.ru/20210127/ukraina-1594811434.html

На Украине снесли последний памятник Ленину

На Украине снесли последний памятник Ленину

Последний на Украине памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, снесли в Одесской области, сообщил в среду руководитель общественной... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:41

2021-01-27T15:41

2021-01-27T15:41

станислав поздняков

измаильский район

владимир ленин (владимир ульянов)

одесская область

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594810989_0:144:1280:864_1920x0_80_0_0_b160984681c81272dc111cbdeacd6716.jpg

КИЕВ, 27 янв – РИА Новости. Последний на Украине памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, снесли в Одесской области, сообщил в среду руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков."Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области", - написал Поздняков на своей странице в Facebook.С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20210111/ukraina-1592580904.html

https://ria.ru/20200204/1564217368.html

измаильский район

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав поздняков, измаильский район, владимир ленин (владимир ульянов), одесская область, украина, в мире