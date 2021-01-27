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На Украине снесли последний памятник Ленину
На Украине снесли последний памятник Ленину
Последний на Украине памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, снесли в Одесской области, сообщил в среду руководитель общественной... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:41
2021-01-27T15:41
станислав поздняков
измаильский район
владимир ленин (владимир ульянов)
одесская область
украина
в мире
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КИЕВ, 27 янв – РИА Новости. Последний на Украине памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, снесли в Одесской области, сообщил в среду руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков."Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области", - написал Поздняков на своей странице в Facebook.С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20210111/ukraina-1592580904.html
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измаильский район
одесская область
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станислав поздняков, измаильский район, владимир ленин (владимир ульянов), одесская область, украина, в мире

На Украине снесли последний памятник Ленину

15:41 27.01.2021
 
© Фото опубликовано на странице Вадима ПоздняковаПамятник Ленину в Одесской области до и после сноса
Памятник Ленину в Одесской области до и после сноса - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото опубликовано на странице Вадима Позднякова
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 янв – РИА Новости. Последний на Украине памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, снесли в Одесской области, сообщил в среду руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.
"Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области", - написал Поздняков на своей странице в Facebook.
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Станислав ПоздняковИзмаильский районВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Одесская областьУкраинаВ мире
 
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