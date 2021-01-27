https://ria.ru/20210127/ukraina-1594782687.html

Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы по Украине

Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы по Украине

Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена по Украине говорит о разногласиях, но есть... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:48

2021-01-27T13:48

2021-01-27T13:48

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590546848_0:202:3280:2047_1920x0_80_0_0_7a31c571a9529467f0a50f7e4d5640ed.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена по Украине говорит о разногласиях, но есть готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.Во вторник состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). По информации Белого дома, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины."Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное что имеется - готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий", - сказал Песков в ответ на вопрос, что стороны договорились решить по украинскому вопросу, и какая терминология использовалась во время переговоров, потому что Кремль писал о "внутриукраинском конфликте", а Белый дом - "о российской агрессии".

https://ria.ru/20210127/razgovor-1594779463.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, украина, в мире