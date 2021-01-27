https://ria.ru/20210127/ukraina-1594782687.html
Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы по Украине
Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы по Украине
Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена по Украине говорит о разногласиях, но есть... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:48
2021-01-27T13:48
2021-01-27T13:48
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владимир путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена по Украине говорит о разногласиях, но есть готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.Во вторник состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). По информации Белого дома, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины."Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное что имеется - готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий", - сказал Песков в ответ на вопрос, что стороны договорились решить по украинскому вопросу, и какая терминология использовалась во время переговоров, потому что Кремль писал о "внутриукраинском конфликте", а Белый дом - "о российской агрессии".
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, украина, в мире
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президента РФ Владимира Путина
и президента США Джо Байдена
по Украине
говорит о разногласиях, но есть готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
журналистам.
Во вторник состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). По информации Белого дома, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины.
"Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное что имеется - готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий", - сказал Песков в ответ на вопрос, что стороны договорились решить по украинскому вопросу, и какая терминология использовалась во время переговоров, потому что Кремль писал о "внутриукраинском конфликте", а Белый дом - "о российской агрессии".