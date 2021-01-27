https://ria.ru/20210127/udalenka-1594669884.html

Названы самые комфортные российские города для работы на "удаленке"

Названы самые комфортные российские города для работы на "удаленке"

Сервис бронирования жилья выявил самые комфортные города для удаленной работы в 2021 году, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:08

2021-01-27T10:08

2021-01-27T10:08

города

работа

туризм

куда можно лететь

коронавирус в россии

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куда поехать

туризм

алушта

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сервис бронирования жилья выявил самые комфортные города для удаленной работы в 2021 году, сообщает Tvil.ru.Рейтинг был составлен на основании 1200 бронирований с середины января по конец апреля. В него вошли Ялта, Сочи, Алушта, Анапа, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Воронеж и Волгоград.По словам экспертов, при выборе направления важны такие факторы, как, например, отсутствие проблем с водой. В Геленджике из-за этого для удаленной работы чаще предпочитают отели с собственной скважиной. Не менее важно хорошее интернет покрытие. При бронировании апартаментов и квартир туристы нередко делают выбор в пользу современных жилых комплексов. Важна экология направления, климат, наличие парков, а также — возможность организовать досуг детям.

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

алушта

ялта

пятигорск

волгоград

сочи

ростов-на-дону

воронеж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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