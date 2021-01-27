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https://ria.ru/20210127/udalenka-1594669884.html
Названы самые комфортные российские города для работы на "удаленке"
Названы самые комфортные российские города для работы на "удаленке"
Сервис бронирования жилья выявил самые комфортные города для удаленной работы в 2021 году, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:08
2021-01-27T10:08
города
работа
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алушта
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сервис бронирования жилья выявил самые комфортные города для удаленной работы в 2021 году, сообщает Tvil.ru.Рейтинг был составлен на основании 1200 бронирований с середины января по конец апреля. В него вошли Ялта, Сочи, Алушта, Анапа, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Воронеж и Волгоград.По словам экспертов, при выборе направления важны такие факторы, как, например, отсутствие проблем с водой. В Геленджике из-за этого для удаленной работы чаще предпочитают отели с собственной скважиной. Не менее важно хорошее интернет покрытие. При бронировании апартаментов и квартир туристы нередко делают выбор в пользу современных жилых комплексов. Важна экология направления, климат, наличие парков, а также — возможность организовать досуг детям.
https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html
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Названы самые комфортные российские города для работы на "удаленке"

10:08 27.01.2021
 
© Depositphotos / Diana.mironenkoДевушка на удаленной работе
Девушка на удаленной работе - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Depositphotos / Diana.mironenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сервис бронирования жилья выявил самые комфортные города для удаленной работы в 2021 году, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг был составлен на основании 1200 бронирований с середины января по конец апреля. В него вошли Ялта, Сочи, Алушта, Анапа, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Воронеж и Волгоград.
По словам экспертов, при выборе направления важны такие факторы, как, например, отсутствие проблем с водой. В Геленджике из-за этого для удаленной работы чаще предпочитают отели с собственной скважиной. Не менее важно хорошее интернет покрытие.
При бронировании апартаментов и квартир туристы нередко делают выбор в пользу современных жилых комплексов. Важна экология направления, климат, наличие парков, а также — возможность организовать досуг детям.
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ТуризмГородаРаботакуда можно лететьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмАлуштаНовости - ТуризмЯлтаПятигорскВолгоградСочиРостов-на-ДонуВоронеж
 
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