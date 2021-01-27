https://ria.ru/20210127/tseny-1594781499.html

Путин контролирует выполнение поручения по контролю цен, заявил Песков

Путин контролирует выполнение поручения по контролю цен, заявил Песков

Президент России Владимир Путин держит под постоянным контролем выполнение своего поручения по контролю за ценами на основные продукты питания, заявил... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:42

2021-01-27T13:42

2021-01-27T13:42

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит под постоянным контролем выполнение своего поручения по контролю за ценами на основные продукты питания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Дело не в рейтинге, дело в выполнении поручения президента, а главное – в конечной цели этого поручения, в удерживании под контролем цен на основные продукты питания, которые не должны зависеть от изменения международной конъюнктуры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как происходящее в результате регулирования цен на некоторые продукты влияет ли на рейтинг президента.Это поручение эффективно выполняется правительством, отметил Песков."Вы понимаете, что администрировать цены в мелких магазинах практически невозможно, поэтому где-то цены могут превышать, мы с вами ведем речь о крупных сетях ритейлеров, с коими правительство ведет весьма энергичную работу и контролирует ранее принятые решения. Действительно, иногда это может приводить к созданию дефицита, но это тоже хорошо известно правительству, и правительство тоже работает над тем, чтобы этого не происходило, вопрос президент постоянно держит на контроле, он об этом постоянно ведет разговор с председателем правительства, в этом плане работа происходит на ежедневной основе", - пояснил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/tseny-1594678790.html

https://ria.ru/20210126/tseny-1594666236.html

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дмитрий песков, владимир путин, экономика