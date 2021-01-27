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Путин контролирует выполнение поручения по контролю цен, заявил Песков
Путин контролирует выполнение поручения по контролю цен, заявил Песков
Президент России Владимир Путин держит под постоянным контролем выполнение своего поручения по контролю за ценами на основные продукты питания, заявил... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:42
2021-01-27T13:42
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит под постоянным контролем выполнение своего поручения по контролю за ценами на основные продукты питания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Дело не в рейтинге, дело в выполнении поручения президента, а главное – в конечной цели этого поручения, в удерживании под контролем цен на основные продукты питания, которые не должны зависеть от изменения международной конъюнктуры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как происходящее в результате регулирования цен на некоторые продукты влияет ли на рейтинг президента.Это поручение эффективно выполняется правительством, отметил Песков."Вы понимаете, что администрировать цены в мелких магазинах практически невозможно, поэтому где-то цены могут превышать, мы с вами ведем речь о крупных сетях ритейлеров, с коими правительство ведет весьма энергичную работу и контролирует ранее принятые решения. Действительно, иногда это может приводить к созданию дефицита, но это тоже хорошо известно правительству, и правительство тоже работает над тем, чтобы этого не происходило, вопрос президент постоянно держит на контроле, он об этом постоянно ведет разговор с председателем правительства, в этом плане работа происходит на ежедневной основе", - пояснил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/tseny-1594678790.html
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дмитрий песков, владимир путин, экономика

Путин контролирует выполнение поручения по контролю цен, заявил Песков

13:42 27.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой "Газпрома" А. Миллером
Президент РФ В. Путин провел встречу с главой Газпрома А. Миллером - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит под постоянным контролем выполнение своего поручения по контролю за ценами на основные продукты питания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Дело не в рейтинге, дело в выполнении поручения президента, а главное – в конечной цели этого поручения, в удерживании под контролем цен на основные продукты питания, которые не должны зависеть от изменения международной конъюнктуры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как происходящее в результате регулирования цен на некоторые продукты влияет ли на рейтинг президента.
Покупатели в очереди возле кассы в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 18:05Сказано в эфире
Зачем ФНС контролировать цены на продукты?
Это поручение эффективно выполняется правительством, отметил Песков.
"Вы понимаете, что администрировать цены в мелких магазинах практически невозможно, поэтому где-то цены могут превышать, мы с вами ведем речь о крупных сетях ритейлеров, с коими правительство ведет весьма энергичную работу и контролирует ранее принятые решения. Действительно, иногда это может приводить к созданию дефицита, но это тоже хорошо известно правительству, и правительство тоже работает над тем, чтобы этого не происходило, вопрос президент постоянно держит на контроле, он об этом постоянно ведет разговор с председателем правительства, в этом плане работа происходит на ежедневной основе", - пояснил он.
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