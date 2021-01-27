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https://ria.ru/20210127/transgender-1594775862.html
Объявившая себя трансгендером звезда "Начала" подала на развод с женой
Объявившая себя трансгендером звезда "Начала" подала на развод с женой
СМИ узнали, что актриса Эллен Пейдж, объявившая в декабре прошлого года, что является трансгендером по имени Эллиот, после трех лет отношений подала на развод с РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:47
2021-01-27T14:47
эллиот пейдж
трансгендер
развод
шоубиз
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. СМИ узнали, что актриса Эллен Пейдж, объявившая в декабре прошлого года, что является трансгендером по имени Эллиот, после трех лет отношений подала на развод с женой — хореографом и танцовщицей Эммой Портнер."После долгих размышлений мы приняли трудное решение о разводе. Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями", — приводит слова пары US Weekly.Причина расставания неизвестна. Однако в издании подчеркивают: первые новости о том, что отношения между парой охладели, появились летом прошлого года (тогда они ненадолго расставались), а окончательно испортились после того, как номинантка на премию "Оскар" сделала coming out о трансгендерности. Эллиот Пейдж и Эмма Портнер поженились в январе 2018 года. Перед этим поклонники несколько месяцев наблюдали в социальных сетях за тем, как развиваются их отношения. До того, как объявить себя трансгендером, зрители хорошо знали Эллен Пейдж по роли Ариадны в фильме Кристофера Нолана "Начало", а также дерзкой школьницы в мелодраме "Джуно".
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РИА Новости
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эллиот пейдж, трансгендер, развод, знаменитости, звезды

Объявившая себя трансгендером звезда "Начала" подала на развод с женой

14:47 27.01.2021
 
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellЭмма Портнер и Эллиот Пейдж
Эмма Портнер и Эллиот Пейдж - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. СМИ узнали, что актриса Эллен Пейдж, объявившая в декабре прошлого года, что является трансгендером по имени Эллиот, после трех лет отношений подала на развод с женой — хореографом и танцовщицей Эммой Портнер.
"После долгих размышлений мы приняли трудное решение о разводе. Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями", — приводит слова пары US Weekly.
Причина расставания неизвестна. Однако в издании подчеркивают: первые новости о том, что отношения между парой охладели, появились летом прошлого года (тогда они ненадолго расставались), а окончательно испортились после того, как номинантка на премию "Оскар" сделала coming out о трансгендерности.
Эллиот Пейдж и Эмма Портнер поженились в январе 2018 года. Перед этим поклонники несколько месяцев наблюдали в социальных сетях за тем, как развиваются их отношения.
До того, как объявить себя трансгендером, зрители хорошо знали Эллен Пейдж по роли Ариадны в фильме Кристофера Нолана "Начало", а также дерзкой школьницы в мелодраме "Джуно".
Ким Кардашьян и Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 15:41Шоубиз
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ШоубизЭллиот ПейджтрансгендерРазводЗнаменитостизвезды
 
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