https://ria.ru/20210127/transgender-1594775862.html

Объявившая себя трансгендером звезда "Начала" подала на развод с женой

Объявившая себя трансгендером звезда "Начала" подала на развод с женой

СМИ узнали, что актриса Эллен Пейдж, объявившая в декабре прошлого года, что является трансгендером по имени Эллиот, после трех лет отношений подала на развод с РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:47

2021-01-27T14:47

2021-01-27T14:47

эллиот пейдж

трансгендер

развод

шоубиз

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. СМИ узнали, что актриса Эллен Пейдж, объявившая в декабре прошлого года, что является трансгендером по имени Эллиот, после трех лет отношений подала на развод с женой — хореографом и танцовщицей Эммой Портнер."После долгих размышлений мы приняли трудное решение о разводе. Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями", — приводит слова пары US Weekly.Причина расставания неизвестна. Однако в издании подчеркивают: первые новости о том, что отношения между парой охладели, появились летом прошлого года (тогда они ненадолго расставались), а окончательно испортились после того, как номинантка на премию "Оскар" сделала coming out о трансгендерности. Эллиот Пейдж и Эмма Портнер поженились в январе 2018 года. Перед этим поклонники несколько месяцев наблюдали в социальных сетях за тем, как развиваются их отношения. До того, как объявить себя трансгендером, зрители хорошо знали Эллен Пейдж по роли Ариадны в фильме Кристофера Нолана "Начало", а также дерзкой школьницы в мелодраме "Джуно".

https://ria.ru/20210111/west--1592548999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эллиот пейдж, трансгендер, развод, знаменитости, звезды