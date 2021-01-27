Сенат США не стал признавать импичмент Трампа неконституционным
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американский сенат отказался признать процесс по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу неконституционным. На это указывают результаты голосования.
Ранее сенатор Рэнд Пол выступил с требованием дать процессу такую характеристику. За отклонение его идеи сенаторы отдали 55 голосов, против выступили 45 человек.
Верхняя палата конгресса рассматривает импичмент уже после ухода главы государства со своего поста. Вопрос конституционности такого процесса вызывает споры среди специалистов по основному закону.
Процессом по импичменту занимаются сенаторы, поскольку суды никогда ранее не участвовали в решении этой проблемы.
Вынесение порицания
Подчеркивается, что сенаторы ищут способ осудить Трампа на официальном уровне, так как становится все менее вероятным, что демократы получат 17 голосов республиканцев, необходимых для импичмента и признания экс-президента виновным.
При этом некоторые демократы заинтересованы только в том случае, если по крайней мере десять сенаторов-республиканцев публично заявят о готовности вынести порицание, что гарантирует необходимый для принятия резолюции перевес в 60 голосов.
Хотя порицание конгресса не имеет практических последствий, оно может крайне негативно сказаться на исторической репутации президента. Официальное порицание конгресс выносил всего двум президентам в истории — Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон впоследствии добился снятия порицания.
Первый в истории страны
Трамп стал первым президентом в истории Соединенных Штатов, которому палата представителей вынесла импичмент дважды. Первый — в 2019 году. Тогда нижняя палата конгресса проголосовала за это из-за "превышения полномочий" и "воспрепятствования конгрессу".
Бывшего американского лидера заподозрили в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Владимира Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена, и его сына Хантера.
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