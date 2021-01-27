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Новое оружие России
https://ria.ru/20210127/torpeda-1594762961.html
КТРВ завершила госиспытания первой в России электрической торпеды
КТРВ завершила госиспытания первой в России электрической торпеды
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:13
2021-01-27T12:14
новое оружие россии
борис обносов
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
ссср
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ, заявил генеральный директор компании Борис Обносов."В 2020 году мы завершили госиспытания также первой российской электрической торпеды... Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ РФ", - сказал он в интервью газете "Военно-промышленный курьер".Обносов подчеркнул, что в СССР подобные торпеды выпускались, но обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками."Они значительно превосходят западные образцы по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения", - добавил гендиректор.Он не указал, какое название получила торпеда.
https://ria.ru/20210116/t-90m-1593288389.html
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борис обносов, тактическое ракетное вооружение (корпорация), ссср, безопасность

КТРВ завершила госиспытания первой в России электрической торпеды

12:13 27.01.2021 (обновлено: 12:14 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Соломон Лулишов / Перейти в фотобанкПогрузка торпеды
Погрузка торпеды - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ, заявил генеральный директор компании Борис Обносов.
"В 2020 году мы завершили госиспытания также первой российской электрической торпеды... Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ РФ", - сказал он в интервью газете "Военно-промышленный курьер".
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Обносов подчеркнул, что в СССР подобные торпеды выпускались, но обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками.
"Они значительно превосходят западные образцы по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения", - добавил гендиректор.
Он не указал, какое название получила торпеда.
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Новое оружие РоссииБорис ОбносовТактическое ракетное вооружение (корпорация)СССРБезопасность
 
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