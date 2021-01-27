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В "Куполе" раскрыли будущее российского ЗРК "Тор-М2"
В "Куполе" раскрыли будущее российского ЗРК "Тор-М2"
Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) "Тор-М2" в ближайшем будущем станет межвидовым, у него появится корабельный аналог, сообщил генеральный... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T02:59
2021-01-27T14:21
купол (завод)
россия
тор (зенитный ракетный комплекс)
концерн пво "алмаз-антей"
москва
армия
безопасность
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) "Тор-М2" в ближайшем будущем станет межвидовым, у него появится корабельный аналог, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.Он напомнил, что ЗРК "Тор" с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности, и работы по совершенствованию продолжаются непрерывно."Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей", — заявил Зиятдинов.Кроме того, отметил он, ведутся работы по модернизации как комплекса в целом, так и его ключевых узлов и приборов. Разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители."Это открывает новые возможности тактического применения изделий, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО и экономичность их применения. Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины о подлете целей с дальности до 90 километров, решен целый ряд других задач. Аналогов реализованного решения в мировой практике не существует", — заявил гендиректор "Купола".
https://ria.ru/20210124/snaryad-1594331414.html
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купол (завод), россия, тор (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", москва, армия, безопасность

В "Куполе" раскрыли будущее российского ЗРК "Тор-М2"

02:59 27.01.2021 (обновлено: 14:21 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАрктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) "Тор-М2" в ближайшем будущем станет межвидовым, у него появится корабельный аналог, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс. Диверсифицируется несущая база, в частности, в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси. Также мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования", — заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", которое будет опубликовано в январском номере.

Он напомнил, что ЗРК "Тор" с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности, и работы по совершенствованию продолжаются непрерывно.
"Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей", — заявил Зиятдинов.
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Кроме того, отметил он, ведутся работы по модернизации как комплекса в целом, так и его ключевых узлов и приборов. Разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители.
"Это открывает новые возможности тактического применения изделий, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО и экономичность их применения. Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины о подлете целей с дальности до 90 километров, решен целый ряд других задач. Аналогов реализованного решения в мировой практике не существует", — заявил гендиректор "Купола".
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Купол (завод)РоссияТор (зенитный ракетный комплекс)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"МоскваАрмияБезопасность
 
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