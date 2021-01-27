https://ria.ru/20210127/tor-m2-1594721703.html

В "Куполе" раскрыли будущее российского ЗРК "Тор-М2"

В "Куполе" раскрыли будущее российского ЗРК "Тор-М2"

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) "Тор-М2" в ближайшем будущем станет межвидовым, у него появится корабельный аналог, сообщил генеральный... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T02:59

2021-01-27T02:59

2021-01-27T14:21

купол (завод)

россия

тор (зенитный ракетный комплекс)

концерн пво "алмаз-антей"

москва

армия

безопасность

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) "Тор-М2" в ближайшем будущем станет межвидовым, у него появится корабельный аналог, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.Он напомнил, что ЗРК "Тор" с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности, и работы по совершенствованию продолжаются непрерывно."Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей", — заявил Зиятдинов.Кроме того, отметил он, ведутся работы по модернизации как комплекса в целом, так и его ключевых узлов и приборов. Разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители."Это открывает новые возможности тактического применения изделий, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО и экономичность их применения. Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины о подлете целей с дальности до 90 километров, решен целый ряд других задач. Аналогов реализованного решения в мировой практике не существует", — заявил гендиректор "Купола".

https://ria.ru/20210124/snaryad-1594331414.html

https://ria.ru/20210116/t-90m-1593288389.html

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купол (завод), россия, тор (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", москва, армия, безопасность