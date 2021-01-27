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Главу представительства TikTok в России пригласили в Госдуму
Главу представительства TikTok в России пригласили в Госдуму
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в нижнюю... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:27
2021-01-27T16:48
россия
tiktok
василий пискарев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в нижнюю палату парламента гендиректора ООО "ТИКТОК РУС" Сергея Соколова.Пискарев также сообщил, что встреча планируется в рамках подготовки к заседанию комиссии.Ранее сообщалось, что в соцсетях, в том числе в TikTok, распространяются призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных митингах. Генпрокуратура требовала заблокировать такие посты, но полностью предписания выполнить не удалось.На этой неделе в Москве задержали TikTok-блогера Константина Лакеева (800 тысяч подписчиков), подозреваемого в нападении на служебный автомобиль во время несогласованной акции 23 января. Он признался, что обкидывал снегом и несколько раз пнул машину Федеральной службы безопасности.
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россия, tiktok, василий пискарев, сергей соколов

Главу представительства TikTok в России пригласили в Госдуму

16:27 27.01.2021 (обновлено: 16:48 27.01.2021)
 
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в нижнюю палату парламента гендиректора ООО "ТИКТОК РУС" Сергея Соколова.
"Мы заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство Российской Федерации. К данной компании у нас накопились вопросы, и мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие", — сказал он журналистам.
Пискарев также сообщил, что встреча планируется в рамках подготовки к заседанию комиссии.
Ранее сообщалось, что в соцсетях, в том числе в TikTok, распространяются призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных митингах. Генпрокуратура требовала заблокировать такие посты, но полностью предписания выполнить не удалось.
На этой неделе в Москве задержали TikTok-блогера Константина Лакеева (800 тысяч подписчиков), подозреваемого в нападении на служебный автомобиль во время несогласованной акции 23 января. Он признался, что обкидывал снегом и несколько раз пнул машину Федеральной службы безопасности.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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РоссияTikTokВасилий ПискаревСергей Соколов
 
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