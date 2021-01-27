https://ria.ru/20210127/tiktok-1594820595.html

Главу представительства TikTok в России пригласили в Госдуму

Главу представительства TikTok в России пригласили в Госдуму

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в нижнюю... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:27

2021-01-27T16:27

2021-01-27T16:48

россия

tiktok

василий пискарев

сергей соколов

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в нижнюю палату парламента гендиректора ООО "ТИКТОК РУС" Сергея Соколова.Пискарев также сообщил, что встреча планируется в рамках подготовки к заседанию комиссии.Ранее сообщалось, что в соцсетях, в том числе в TikTok, распространяются призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных митингах. Генпрокуратура требовала заблокировать такие посты, но полностью предписания выполнить не удалось.На этой неделе в Москве задержали TikTok-блогера Константина Лакеева (800 тысяч подписчиков), подозреваемого в нападении на служебный автомобиль во время несогласованной акции 23 января. Он признался, что обкидывал снегом и несколько раз пнул машину Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20210120/tiktok-1593912696.html

россия

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2021

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россия, tiktok, василий пискарев, сергей соколов