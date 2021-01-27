Главу представительства TikTok в России пригласили в Госдуму
16:27 27.01.2021 (обновлено: 16:48 27.01.2021)
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в нижнюю палату парламента гендиректора ООО "ТИКТОК РУС" Сергея Соколова.
"Мы заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство Российской Федерации. К данной компании у нас накопились вопросы, и мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие", — сказал он журналистам.
Пискарев также сообщил, что встреча планируется в рамках подготовки к заседанию комиссии.
Ранее сообщалось, что в соцсетях, в том числе в TikTok, распространяются призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных митингах. Генпрокуратура требовала заблокировать такие посты, но полностью предписания выполнить не удалось.
На этой неделе в Москве задержали TikTok-блогера Константина Лакеева (800 тысяч подписчиков), подозреваемого в нападении на служебный автомобиль во время несогласованной акции 23 января. Он признался, что обкидывал снегом и несколько раз пнул машину Федеральной службы безопасности.