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Раскрыто происхождение древней экосистемы Восточной Азии
Раскрыто происхождение древней экосистемы Восточной Азии
Ученые из Великобритании и Китая выяснили, что уникальная по своему биоразнообразию экосистема Восточной Азии сформировалась благодаря подъему Северного Тибета, РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T22:00
2021-01-27T22:00
наука
биология
климат
гималаи
земля - риа наука
тибет
китай
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ученые из Великобритании и Китая выяснили, что уникальная по своему биоразнообразию экосистема Восточной Азии сформировалась благодаря подъему Северного Тибета, а не Гималаев и Южного Тибета, как считали ранее. Исследование впервые раскрыло древнее происхождение одной из важнейших экосистем мира, описав эволюцию гор Тибета, сформировавших климат огромной территории, ее флору и фауну. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Геологические данные свидетельствуют о том, что раньше климат в Восточной Азии был сухим, а ландшафт — пустынным. Но начиная с какого-то времени все изменилось."До сих пор было неизвестно, почему климат в восточном Китае изменился и здесь сформировалась богатейшая влажная тропическая экосистемы, где можно найти огромное количество растений, животных и морских обитателей, включая некоторые из самых редких видов в мире", — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова ведущего автора исследования доктора Ли Шуфена (Shufeng Li) из Института тропического ботанического сада Сишуанбаньна в Юньнани.Моделируя чувствительность к внешним воздействиям экосистемы Восточной Азии, авторы провели 18 численных экспериментов, в которых использовали различные варианты топографии региона и изменяющиеся геологические условия в период от позднего палеогена до раннего неогена, а также различные сценарии роста Тибета.Ранее считалось, что ключевым фактором превращения некогда бесплодной земли Восточной Азии в пышные леса и обильные прибрежные равнины был подъем Южного Тибета и Гималаев. Но оказалось, что более важную роль в этой трансформации, которая началась более 50 миллионов лет назад, сыграл Северный Тибет.Результаты моделирования показали, что с позднего палеогена до начала неогена, примерно 23-40 миллионов лет назад, рост северной и северо-восточной части Тибета обусловил увеличение количества осадков, особенно зимних, над Восточной Азией, где раньше зимой были засушливые условия. Это позволило создать в регионе стабильный влажный и теплый климат, способствующий эволюции разнообразных видов растений и животных."Без роста Северного Тибета ничего этого не существовало бы, — объясняет еще один автор исследования Пол Вальдес (Paul Valdes), профессор физической географии Бристольского университета, который возглавлял группу моделирования. — Эти горы уменьшают влияние восточноазиатских зимних муссонных ветров в южной части Китая, вызывая более влажные зимы, и это способствует расширению биоразнообразия".Авторы отмечают, что их результаты были получены благодаря использованию специально разработанной инновационной климатической модели для прогнозирования разнообразия растительности в сочетании с детальным анализом окаменелостей.
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биология, климат, гималаи, земля - риа наука, тибет, китай

Раскрыто происхождение древней экосистемы Восточной Азии

22:00 27.01.2021
 
© Фото : Dr Shufeng LiСеверный Тибет сегодня
Северный Тибет сегодня - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : Dr Shufeng Li
Северный Тибет сегодня
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ученые из Великобритании и Китая выяснили, что уникальная по своему биоразнообразию экосистема Восточной Азии сформировалась благодаря подъему Северного Тибета, а не Гималаев и Южного Тибета, как считали ранее. Исследование впервые раскрыло древнее происхождение одной из важнейших экосистем мира, описав эволюцию гор Тибета, сформировавших климат огромной территории, ее флору и фауну. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Геологические данные свидетельствуют о том, что раньше климат в Восточной Азии был сухим, а ландшафт — пустынным. Но начиная с какого-то времени все изменилось.
"До сих пор было неизвестно, почему климат в восточном Китае изменился и здесь сформировалась богатейшая влажная тропическая экосистемы, где можно найти огромное количество растений, животных и морских обитателей, включая некоторые из самых редких видов в мире", — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова ведущего автора исследования доктора Ли Шуфена (Shufeng Li) из Института тропического ботанического сада Сишуанбаньна в Юньнани.
Моделируя чувствительность к внешним воздействиям экосистемы Восточной Азии, авторы провели 18 численных экспериментов, в которых использовали различные варианты топографии региона и изменяющиеся геологические условия в период от позднего палеогена до раннего неогена, а также различные сценарии роста Тибета.
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Ранее считалось, что ключевым фактором превращения некогда бесплодной земли Восточной Азии в пышные леса и обильные прибрежные равнины был подъем Южного Тибета и Гималаев. Но оказалось, что более важную роль в этой трансформации, которая началась более 50 миллионов лет назад, сыграл Северный Тибет.
Результаты моделирования показали, что с позднего палеогена до начала неогена, примерно 23-40 миллионов лет назад, рост северной и северо-восточной части Тибета обусловил увеличение количества осадков, особенно зимних, над Восточной Азией, где раньше зимой были засушливые условия. Это позволило создать в регионе стабильный влажный и теплый климат, способствующий эволюции разнообразных видов растений и животных.
"Без роста Северного Тибета ничего этого не существовало бы, — объясняет еще один автор исследования Пол Вальдес (Paul Valdes), профессор физической географии Бристольского университета, который возглавлял группу моделирования. — Эти горы уменьшают влияние восточноазиатских зимних муссонных ветров в южной части Китая, вызывая более влажные зимы, и это способствует расширению биоразнообразия".
Авторы отмечают, что их результаты были получены благодаря использованию специально разработанной инновационной климатической модели для прогнозирования разнообразия растительности в сочетании с детальным анализом окаменелостей.
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