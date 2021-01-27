Гидрометцентр предупредил о понижении температуры в Европейской России

"Во второй половине недели, с четверга, небольшое, медленное (трудно говорить, что похолодание, потому что выше нормы на 6-8 градусов) понижение температуры. В пятницу температура будет днем около нуля, ночью до -3-5 градусов, в субботу температурный фон будет на 6-7 градусов выше нормы, в воскресенье температурный фон ожидается на 3-4 градуса выше нормы. Средняя температура днем будет -5-7 градусов", — сказал Вильфанд.