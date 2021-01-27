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Гидрометцентр предупредил о понижении температуры в Европейской России
Гидрометцентр предупредил о понижении температуры в Европейской России
В четверг в центре Европейской России начнется медленное похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T00:30
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погода
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В четверг в центре Европейской России начнется медленное похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд.Температура будет постепенно понижаться до конца месяца, подчеркнул он.Снижение температуры ученый связал с воздушными потоками, поступающими с юго-востока.Кроме того, по его словам, к концу недели прогнозируется понижение давления. Вильфанд также уточнил, что ясной погоды в регионах этой части страны не предвидится.
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погода, роман вильфанд, москва, общество

Гидрометцентр предупредил о понижении температуры в Европейской России

00:30 27.01.2021 (обновлено: 08:12 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина в Измайловском парке в Москве.
Мужчина в Измайловском парке в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В четверг в центре Европейской России начнется медленное похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд.
Температура будет постепенно понижаться до конца месяца, подчеркнул он.

"Во второй половине недели, с четверга, небольшое, медленное (трудно говорить, что похолодание, потому что выше нормы на 6-8 градусов) понижение температуры. В пятницу температура будет днем около нуля, ночью до -3-5 градусов, в субботу температурный фон будет на 6-7 градусов выше нормы, в воскресенье температурный фон ожидается на 3-4 градуса выше нормы. Средняя температура днем будет -5-7 градусов", — сказал Вильфанд.

Снижение температуры ученый связал с воздушными потоками, поступающими с юго-востока.
Кроме того, по его словам, к концу недели прогнозируется понижение давления. Вильфанд также уточнил, что ясной погоды в регионах этой части страны не предвидится.
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