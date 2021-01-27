https://ria.ru/20210127/tayfun-pvo-1594723378.html

"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"

"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"

Создание боевой машины для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" находится на завершающей стадии, в третьем квартале этого года закончатся... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T03:49

2021-01-27T03:49

2021-01-27T03:49

россия

купол (завод)

концерн пво "алмаз-антей"

москва

китай

армия

безопасность

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Создание боевой машины для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" находится на завершающей стадии, в третьем квартале этого года закончатся опытно-конструкторские работы, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.Он подчеркнул, что по обоим направлениям уже ведется подготовка производства как на заводе "Купол", так и на предприятиях-смежниках."Еще одна наша разработка – боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО", также уже успела "показать себя". Опытные образцы успешно выступили в ходе конкурса "Чистое небо" Армейских международных игр – 2019, проходившего в Китае. Там они вызвали всеобщий интерес, поскольку это недорогое и эффективное решение задачи повышения мобильности, защищенности и боевой эффективности стрелков-зенитчиков ПЗРК", - заявил Зиятдинов.Он также отметил, что разработка ведется в инициативном порядке, то есть за счет собственной прибыли, но в тесном сотрудничестве со специалистами министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20210127/tor-m2-1594721703.html

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россия, купол (завод), концерн пво "алмаз-антей", москва, китай, армия, безопасность