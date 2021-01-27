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https://ria.ru/20210127/tayfun-pvo-1594723378.html
"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
Создание боевой машины для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" находится на завершающей стадии, в третьем квартале этого года закончатся... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:49
2021-01-27T03:49
россия
купол (завод)
концерн пво "алмаз-антей"
москва
китай
армия
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Создание боевой машины для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" находится на завершающей стадии, в третьем квартале этого года закончатся опытно-конструкторские работы, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.Он подчеркнул, что по обоим направлениям уже ведется подготовка производства как на заводе "Купол", так и на предприятиях-смежниках."Еще одна наша разработка – боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО", также уже успела "показать себя". Опытные образцы успешно выступили в ходе конкурса "Чистое небо" Армейских международных игр – 2019, проходившего в Китае. Там они вызвали всеобщий интерес, поскольку это недорогое и эффективное решение задачи повышения мобильности, защищенности и боевой эффективности стрелков-зенитчиков ПЗРК", - заявил Зиятдинов.Он также отметил, что разработка ведется в инициативном порядке, то есть за счет собственной прибыли, но в тесном сотрудничестве со специалистами министерства обороны РФ.
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россия
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россия, купол (завод), концерн пво "алмаз-антей", москва, китай, армия, безопасность

"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"

03:49 27.01.2021
 
© Фото : Минобороны РоссииБронеавтомобиль "Тайфун-ПВО"
Бронеавтомобиль Тайфун-ПВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : Минобороны России
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Создание боевой машины для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" находится на завершающей стадии, в третьем квартале этого года закончатся опытно-конструкторские работы, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.
"Работы над новыми изделиями находятся на завершающей стадии, мы планируем в начале текущего года завершить ОКР по "Адъютанту", в третьем квартале – по "Тайфуну-ПВО". Затем последует уже серийное производство", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", которое будет опубликовано в январском номере.
Он подчеркнул, что по обоим направлениям уже ведется подготовка производства как на заводе "Купол", так и на предприятиях-смежниках.
"Еще одна наша разработка – боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО", также уже успела "показать себя". Опытные образцы успешно выступили в ходе конкурса "Чистое небо" Армейских международных игр – 2019, проходившего в Китае. Там они вызвали всеобщий интерес, поскольку это недорогое и эффективное решение задачи повышения мобильности, защищенности и боевой эффективности стрелков-зенитчиков ПЗРК", - заявил Зиятдинов.
Он также отметил, что разработка ведется в инициативном порядке, то есть за счет собственной прибыли, но в тесном сотрудничестве со специалистами министерства обороны РФ.
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
02:59
В "Куполе" раскрыли будущее российского ЗРК "Тор-М2"
 
РоссияКупол (завод)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"МоскваКитайАрмияБезопасность
 
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