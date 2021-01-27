Субсидии на оплату ЖКУ в Москве будут автоматически продлены до 1 апреля
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в российской столице будут продлеваться автоматически до 1 апреля 2021 года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Жителям столицы не нужно подавать заявление, чтобы продолжать получать субсидии на оплату ЖКУ, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Ранее из-за пандемии было принято решение об автоматическом продлении выплат до конца 2020 года, теперь эта мера социальной поддержки вновь продлена", - подчеркнул Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что в Москве субсидию получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода.
"Выплаты предоставляются на шесть месяцев, ранее после истечения этого срока заявителю нужно было предъявить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень доходов семьи. С 1 января 2021 процедуру получения субсидии упростили, необходимую для ее продления информацию госорганы теперь получают через систему межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому после отмены автоматического продления получателю субсидии нужно будет только вовремя подавать заявление", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что в настоящее время субсидией на оплату ЖКУ пользуются более 1 миллиона москвичей, из которых свыше 80% - пенсионеры.
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