https://ria.ru/20210127/subsidii-1594809192.html

Субсидии на оплату ЖКУ в Москве будут автоматически продлены до 1 апреля

Субсидии на оплату ЖКУ в Москве будут автоматически продлены до 1 апреля

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в российской столице будут продлеваться автоматически до 1 апреля 2021 года, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:32

2021-01-27T15:32

2021-01-27T15:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

михаил мишустин

москва

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в российской столице будут продлеваться автоматически до 1 апреля 2021 года, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Заместитель мэра сообщил, что в Москве субсидию получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода.Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что в настоящее время субсидией на оплату ЖКУ пользуются более 1 миллиона москвичей, из которых свыше 80% - пенсионеры.

https://realty.ria.ru/20201217/moskva-1589631510.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, михаил мишустин, москва